Ce 9 juin, les salles de sport rouvrent avec une demi-jauge

Top départ pour soulever de la fonte, ou tout simplement retrouver la forme. Ce mercredi 9 juin, les salles de sport rouvrent après neuf mois de sommeil.

Une réouverture qui se fait dans un premier temps en demi-jauge et avec distanciation physique. Seule exception concédée aux sportifs : ils pourront retirer leur masque sur les machines.

Pour Olivier Tejedor, gérant du complexe La Salle à Mauguio, ce serait presque une journée historique :

"On attendait ce jour-là avec impatience. Aujourd'hui on y est donc c'est que du bonheur."

Les neuf mois de fermeture n'ont néanmoins pas été sans conséquence. 70% des adhérents ont suspendu leur abonnement, amputant la trésorerie de la société familiale.

Tout l'enjeu est à présent de les faire revenir. Pour y parvenir, Olivier Tejedor martèle qu'il respecte à la lettre le protocole sanitaire : renouvellement de l'air renforcé, désinfection régulière, sens de circulation, etc.

Le coach sportif s'estime donc "prêt" :

"On fonctionnait déjà comme ça à la sortie du premier confinement et pendant environ deux mois. Ce n'est pas le top, mais c'est le mieux qu'on ait trouvé."

Et pour que tout le monde y trouve son compte, malgré les effectifs à 50%, des cours supplémentaires sont programmés.

Une situation qui n'est néanmoins pas "rentable" à long terme pour la salle de sport. Car pour l'heure, seuls 200 sportifs pourront être accueillis simultanément dans les 2 000 mètres carrés du complexe.

"C'est sûr que ce n'est pas le plus rentable. Mais on est déjà sur une reprise, les adhérents peuvent revenir et on peut travailler. Ça ne sera pas la meilleure année, mais la réouverture fait qu'on ne sera plus perfusés aux aides de l'État."