Ce collectionneur Amiénois veut multiplier les expositions Johnny

Par François Sauvestre, France Bleu Picardie

Alexis Bertrand, un Amiénois de 22 ans est un fan absolu de Johnny Hallyday qui aime à faire partager sa passion. Il possède 10 000 objets liés à la star décédée il y a un peu plus d'un an et a organisé ce week-end une première exposition à Hallencourt. D'autres pourraient suivre.