Ce Creusois rénove l'abattoir de ses grands-parents pour ouvrir une brocante

Chineur passionné, Denis Courty retape la ferme de ses grands-parents bouchers pour ouvrir "L'Abattoir brocante". Un projet qui mêle reconversion professionnelle et sauvegarde du patrimoine, dans un lieu chargé d'histoire et de souvenirs.

Dans un beau bâtiment en pierre trônent des meubles en rotins, des chaises de bistrot, des vinyles, de vieilles affiches, des plaques émaillées ou encore des arrosoirs en zinc. A Champagnat en Creuse, une brocante va bientôt ouvrir dans cet ancien abattoir. Un Creusois est en train de rénover la bâtisse qu'il a héritée de ses grands-parents bouchers.

Ce projet est en fait une double reconversion : d'abord la sienne, puisque initialement, Denis Courty est éducateur sportif. Ensuite, celle de cette ferme boucherie, qui avait une place importante dans la vie du village au siècle dernier. Le nom est donc tout trouvé : le lieu s'appelle désormais... "l'Abattoir brocante". "Il y a toujours les crochets au sol où on maintenant les bêtes, les palans... Là il y a un appentis que j'ai restauré cet hiver. Ce n'est pas fini, il me faudrait dix confinements pour finir ce que je veux faire", plaisante-t-il. "J'ai toujours été passionné de brocante, mes grands-parents seraient fiers de voir que le bâtiment commence une seconde vie."

Denis Courty attend l'été et un assouplissement des mesures sanitaires pour ouvrir sa brocante. En attendant : rangement ! © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Redonner de la vie au village

Ce projet permettra de rouvrir au public cette ferme familiale, qui accueillait beaucoup de monde dans le passé : "Dans les années d'avant-guerre il y avait du monde à Champagnat, plus de mille habitants, explique Denis Courty. Cette ferme était même un hôtel, boucherie, charcuterie, puis abattoir. J'ai retrouvé des photos et des cartes-postales, on voit qu'il y avait de la vie. Nos campagnes creusoises étaient dynamiques, bien plus que maintenant."

Le village comptait alors trois boucheries : elles ont toutes fermé depuis. "Je me suis dit : pourquoi ne pas exploiter ces bâtiments qui m'appartiennent, donner une plus-value à cet abattoir, recréer une économique, et faire un métier qui me passionne."

Denis Courty avait déjà organisé deux vide-greniers qui ont eu du succès l'été dernier. Si les conditions sanitaires le permettent, il espère ouvrir "L'abattoir brocante" au mois de juin. Il compte accueillir les chineurs quasiment tous les jours cet été. En attendant, il vend seulement sur internet via Le bon coin, Instagram et Facebook. Contact : 06 87 40 65 14