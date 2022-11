Ce fan de Johnny Hallyday s’est offert une moto de son idole

Le 1200 Sportster ayant appartenu à Johnny Hallyday trône dans le garage d’Alain Lecocq. Cette Harley Davidson acquise lors d’une vente aux enchères, à Villeneuve-lès-Béziers en 2004, fait sa fierté. Preuve ultime : la carte grise mentionne "Jean-Philippe Smet", attestant de l’identité réelle de son ancien propriétaire. Selon Alain Lecocq, dit "Cococq" pour les intimes, posséder cette moto "c’est comme avoir acheté un tableau".

Johnny Hallyday aurait acheté ce 1200 Sportster pour une de ses compagnes de l'époque. © Radio France

Hors de question de rouler avec ! Le fan sexagénaire le confesse d’ailleurs : " Si je roule avec, il faut changer les papiers ", et bien entendu Alain Lecocq tient à conserver la carte grise d’origine.

Un vol de transistor pour écouter Johnny Hallyday

Alain Lecocq est fan de Johnny depuis ses 14-15 ans. À cette époque, l’adolescent, issu de l’Assistance publique, fait partie des Orphelins Apprentis d’Auteuil : "On était des petits blousons noirs et pour moi Johnny, c’était la référence. C’était le rock’n’roll." Pour assouvir son goût pour la musique et écouter des émissions le soir comme le hit-parade ou Salut les Copains, Alain Lecocq se souvient même d'avoir volé un transistor. Une manière de sortir des murs de l’orphelinat et de s’évader en chansons.

Johnny Hallyday sur la scène du Parc des Expositions d'Alençon le 4 mai 1974 © Getty - James Andanson

Une pièce spéciale "Johnny" dans sa maison

S’ensuivent près de 50 ans de passion indéfectible pour son idole. Alain Lecocq aura été voir Johnny Hallyday une trentaine de fois sur scène avant sa mort le 5 décembre 2017, avouant sa préférence musicale pour le Johnny post-années 85 : "Pour moi, il s’est bonifié avec l’âge. Il n’y a rien à jeter après cette période."

Dans sa maison de Boissy-sous-Saint-Yon en région parisienne, le fan a même confectionné de ses mains un studio dédié au chanteur, au-dessus de son garage. CD, 45 Tours, revues, photos aux murs, etc. Cette pièce aux allures de musée lui permet de se retrouver avec "ses potes" et de "dépanner des copains et copines qui sont à la rue", le temps qu’ils trouvent une solution.

Dans sa maison de Boissy-sous-Saint-Yon en région parisienne, Alain Lecocq a construit de ses mains un studio dédié à son idole © Radio France

Rouler pour leur idole

La mort de Johnny Hallyday le 5 décembre 2017 n’a pas sonné la fin de son admiration pour le "boss". Au contraire. Quelque temps après sa disparition, Alain Lecocq a fondé un club de "bikers" (motards) en hommage à Johnny. Baptisé Laurada Bikes (contraction des prénoms "Laura" et "David", les deux premiers enfants du chanteur), il rassemble les purs et durs qui veulent rouler à sa mémoire, les admirateurs inconditionnels.

Alain Lecocq a fondé un club de motards en hommage à Johnny et baptisé "Laurada Bikes".

Le club organise chaque mois des soirées durant lesquelles un chanteur reprend les titres phares de l’idole des jeunes. Même 5 ans après sa disparition, et portée par des fans comme Alain Lecocq, la mémoire de Johnny Hallyday est plus vive que jamais.