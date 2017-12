Un fan lorrain a une collection dédiée à Johnny Hallyday estimée à plus de 80 000 euros

Depuis la disparition de la star du rock Johnny Hallyday, les fans de l'artiste et un peu toute la France sont en deuil. A Herserange, en Lorraine, Philippe Skoczylas lui a consacré un véritable musée dans sa maison.

Sa nuit aura été courte. Dans son salon, les chaînes d'informations tournent en boucle. Philippe Skoczylas a la voix quelques fois tremblante, les traits un peu tirés et les yeux rougis. Et malgré l'annonce de la mort de Johnny Hallyday dans la nuit, "Je suis quand même allé travailler ce matin", explique celui qui est en charge des espaces verts dans un collège du secteur. Un deuil difficile, lui qui est amoureux du rockeur français depuis son adolescence Au point de rassembler tout ce qui est à son image. Aujourd'hui, ce quinquagénaire a un véritable musée chez lui.

Du rez-de-chaussé, au premier étage, Johnny est partout. Mais Philippe ne saurait dire combien il a d'objets. Quand sa famille a emménagé il y a cinq, 68 cartons ont été nécessaires pour transporter la collection. "Aujourd'hui, il en faudrait beaucoup, beaucoup plus". Cet Herserangeois estime sa collection à plus de 80 000 euros.

On y trouve tous types d'objets, des pièces rares en anciennes, "Des photos en noir et blanc de Johnny quand il a effectué son service militaire"; et d'autres plus récents, mais non moins imposants, "Ça, ce sont des affiches géantes des films de Johnny ou de ses tournées en spectacles".

68 cartons avaient été nécessaires lorsque Philippe a emménagé il y a 5 ans. Aujourd'hui, "il en faudrait beaucoup, beaucoup plus", parole de fan. © Radio France - Jordan MUZYCZKA

Philippe collectionne tous types d'objets, des pin's aux Cds, mais aussi d'autres de grande valeur. Comme ces disques d'or en édition limitée. © Radio France - Jordan MUZYCZKA

Les prénoms des enfants dédiés à la star

"L'idole des jeunes", comme la rockstar était surnommée dans les années 60, Philippe le découvre.... étant jeune: "Je le regardais à la télé, puis j'ai commencé à écouter, écouter et écouter encore. J'ai acheté des cassettes, des Cds. Et depuis je ne l'ai plus quitté". Mais ne prenez pas ce personnage pour un hurluberlu.

C'est ma passion. Je ne fume pas, je ne bois pas. C'est mon plaisir." Philippe Skoczylas, fan de Johnny Hallyday

Mais sa plus grande fierté, ce sont ses enfants... qu'il a baptisé en hommage à l'artiste. "J'ai appelé mon premier fils Johnny, après j'ai eu une fille, Laetitia, après une autre fille, Marie, puis David, Jean-Philippe et Diego."

Si ses enfants préfèrent écouter "autre chose" comme musique, ils l'accompagnent en concerts; et sa compagne, qui "apprécie" Johnny, a toujours la chanson Diego dans son téléphone portable, et sa chanson préférée est Marie.

Le seul regret pour le fan, celui de n'avoir jamais pu parler à son idole. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir tenté, en négociant avec des vigiles lors de concerts pour tenter de se glisser dans la loge de la star.