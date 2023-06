Ce festival à Biot programme Bakermat, Earth Wind and Fire, Ben l’Oncle Soul et Martin Solveig

Du 22 au 25 juin 2023, le Mouratoglou Hotel & Resort à Biot vous accueille pour la deuxième édition du Mouratoglou Festival, un festival de musique unique en son genre. Jorge Gonzalez, Directeur du Mouratoglou Hôtel et Resort vous en dit plus. Et nous donne (carrément) envie de prendre notre place.