L’œil du web - Juan Mata, ce footballeur qui veut "changer le monde"

Le footballeur Juan Mata va reverser 1 % de son salaire à une œuvre caritative et incite les autres à en faire autant. Plus de 200 000 signatures contre le statut de première Dame pour Brigitte Macron. La série Friends revue et corrigée par Jay-Z.

Le footballeur Juan Mata reverse un 1% de son salaire à des associations

Voila une histoire qu'on a pas vraiment l'habitude d'entendre dans le milieu du football professionnel. Bien loin de Neymar au PSG et de son transfert record de 222 millions d'euros, Juan Mata décide de jouer à contre courant. Ce footballeur de Manchester United demande à ses collègues de reverser un petit pour cent de leurs gigantesques salaires annuels à des œuvres de charité. Ça s'appelle Common Goal, le but commun en anglais:

Dans cette vidéo, le joueur espagnol explique qu'il va reverser 1% de son salaire annuel à des associations. Soit un peu plus de 90.000 euros.

Je pense que le football m'a tout donné. Je veux être certain que les autres enfants aient les mêmes chances que moi

En prenant cette initiative, il espère inciter d'autres footballeurs à en faire autant. À terme, le rêve de Juan Mata serait de débloquer 1% des revenus de la totalité de l'industrie du football pour des œuvres de charité.

Une pétition contre le statut de première Dame de Brigitte Macron

Avec plus 200 000 signatures en deux semaines, cette pétition cartonne. "Il n'y a aucune raison pour que l'épouse du chef de l'Etat puisse obtenir un budget sur les fonds publics", affirme cette pétition sur change.org. Dans une période de moralisation de la vie politique française et d'économies, ce statut de première dame passe mal chez certains.

Hey @EmmanuelMacron , je n'ai pas souvenir d'avoir voté pour Brigitte Macron ! Aucun rôle, aucun budget ! Merci.https://t.co/9RkTtBPaVY — Papy Geek™ (@P4py_g33k) August 3, 2017

Du coté de l'Elysée, on répond qu'il s'agit juste de mettre fin à une "hypocrisie à la française", à un "flou juridique" qui existe depuis trop longtemps.

Une parodie de la série Friends fait le buzz

Une parodie militante que l'on doit au rappeur américain Jay Z. (le compagnon de Beyonce pour la petite histoire). Avec son dernier clip "Moonlight", il livre sa propre version du générique de cette sitcom culte des années 90. Pour l'instant on a droit seulement à un court extrait, 10 petites secondes qui enflamme les réseaux sociaux.

Jay Z revisite la série culte « Friends » avec des acteurs noirs pour son nouveau titre « Moonlight ». Extrait. pic.twitter.com/nutKg9x6Co — Vanity Fair France (@VanityFairFR) August 5, 2017

Ross, Monica, Rachel, Phoebe, Chandler et Joey: tous les acteurs de la série sont remplacés par des comédiens noirs. Le message est clair: dénoncer une nouvelle fois le manque de diversité sur les plateaux de tournage à Hollywood.

Allez juste pour le plaisir voici la version originale: