Ce guide nous invite à découvrir la Bretagne, sans utiliser la voiture

"J'avais envie de compléter la proposition faite par les guides plus traditionnels, qui mettent en avant le patrimoine ou la Bretagne des cartes postales" explique Nicolas Le Goff, l'auteur de ce nouveau guide. Après celui réalisé sur le grand Paris, il invite ainsi ses lecteurs à découvrir les villes bretonnes, en utilisant des moyens de transports doux : le train, le bus, le vélo, la marche à pied, ou même le bateau. "A Saint-Brieuc, j'ai adoré me balader à vélo dans cette ville vallonée et découvrir des plages en pleine coeur de la ville. J'ai aimé prendre le téléphérique pour rejoindre le lieu culturel des Capucins à Brest. En bus, on peut aussi aller de Rennes à Bécherel. J'ai adoré aussi empruntant le chemin de halage entre Rennes et le moulin du Boel à Bruz". L'auteur l'assure*, "en cheminant, à pied ou à vélo, on découvre des gens, et des lieux, autrement".*

Des adresses originales à découvrir en mobilité douce

Dans chacune des villes, Rennes, Saint-Malo, Lorient, Vannes, Brest, Quimper et Saint-Brieuc, vous trouverez dans ce guide des adresses où manger, boire un verre ou dormir, mais aussi des lieux à visiter "j'ai essayé de proposer des adresses hors des sentiers battus, en découvrant des tiers-lieux, des petits restos, ou encore un PMU de quartier, avec un patron à la personnalité attachante".

Le guide "La Bretagne autrement", aux éditions Ouest-France, dans toutes les bonnes librairies, 19,90 euros.