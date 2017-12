Nos conseils pour sortir en famille ou entre amis dans toute la Côte-d'Or sont là. On vous propose d'aller voir "Le Crime de l'Orient Express", un match Hand féminin et un spectacle de conte version piano-jazz.

Côte-d'Or, France

Cinéma, "Le Crime de l'Orient Express"

C'est en ce moment au cinéma en Côte-d'Or, "Le Crime de l'Orient Express", l'adaptation du roman d'Agatha Christie. Nous sommes à bord du train de l'orient Express entre Istanbul et Londres. Quand soudain, la neige bloque la locomotive. Mais c'est pas le pire, quelqu'un est mort, Hercule Poirot enquête.

"Le Crime de l'Orient Express" c'est avec Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Josh Gad et Derek Jacobi.

Infos pratiques :

Séances au Cap Vert de Quetigny, à l'Olympia à Dijon, au Cinéma Nuiton de Nuits-St-George et au Phoenix de Montbard.

Match de Handball avec les "Artistes" dijonnaises

Les handballeuses dijonnaises, les "Artistes", rencontrent l'équipe de Chambray samedi 30 décembre à 18h pour la 12e journée de Ligue féminine de Handball. Au match aller, nos côtes-d'oriennes avaient perdu de 6 points. Mais là, Chambray n'a qu'à bien se tenir !

Les "Artistes" du CDB 21

Infos pratiques :

Dijon VS Chambray, samedi 30 décembre au Palais des Sports de Dijon à 18h

Gratuit pour les moins de 10 ans et leur accompagnateur

Tarif plein 8 €

Contes et piano à Dijon

Un spectacle musique et conte à Dijon vous attend ce samedi 30 décembre à l'hôtel Voguë de Dijon. Un conteur vous offre ses histoires incroyables en compagnie d'un pianiste. Tout est improvisé ou presque. Le conteur connaît plus de 250 histoires différentes. C'est merveilleux, c'est à faire en famille et c'est à partir de 3 euros.

Infos pratiques :

