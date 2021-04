Ce jeune Savoyard fête un an de sa chaîne de cuisine sur YouTube

25 ans, cinq ans d'école hôtelière, Cyril Daviez a vu ses rêves professionnels stoppés net par la Covid, obligé de renoncer à un contrat pour cause de confinement. Confiné dans sa cuisine, Cyril se lance alors sur la plateforme YouTube : Recette Minute TV . Cyril et son tonton Raphaël Gonnet, son manager, filmeur, monteur, etc... "Une aventure à deux. Au début, c'est pour le plaisir de partager, et pour s'occuper. On a tout de suite vu le potentiel" explique le jeune homme de Voglans, près d'Aix-les-Bains. Un an plus tard, Cyril est toujours au rendez-vous du mercredi 18 heures, où il présente à ses abonnés une nouvelle recette, simple à réalisée, détaillée en quelques minutes, avec dès qu'il le peut des produits locaux (diots, poissons du lac du Bourget, fromages des pays de Savoie). "C'est une grande fierté d'avoir tenu. On a eu des grands huit émotionnels avec des hauts et des bas. Avec un nombre de vues qui nous a bluffé au début et puis soudain, calme plat, une lassitude, et pour nous un peu de découragement. Mais on a rebondi." Soutenu par les abonnés et par les médias locaux, Cyril les remercie à l'occasion de ce cap symbolique de la première année. S'il a nous donné sa première interview radio, il a aussi été invité régulièrement dans l'assiette savoyarde de France Bleu Pays de Savoie.

Cyril a plus d'un tour de poivrier dans son sac ! © Radio France - Christophe Van Veen

2.500 abonnés, une cinquantaine de vidéos publiées, et un premier carton sur son gâteau de Savoie (succulent) dépassé depuis par ses bugnes de l'enfance (48.000 vues).

Un an pour Recette Minute TV Copier

Pas rentable pour l'instant

Tenir un an, ce n'est pas rien. On sent que ça tient au coeur du jeune homme, même si "Recette Minute TV" ne nourrit pas son chef. "Pour l'instant, ce n'est pas rentable, mais on ne sait jamais, peut-être que les choses peuvent évoluer. Le but premier n'était pas l'argent, mais bien le partage de ma passion de la cuisine". Le Savoyard attend la réouverture des restaurants pour retrouver un emploi rémunérateur.

En un an, grâce à sa chaîne YouTube, Cyril a beaucoup appris sur la communication, le montage vidéo... Sa recette de télé est classique. Ne comptez pas sur lui pour chercher le buzz à tout prix ou s'inventer un personnage hors norme : il est Savoyard et formé à l'école hôtelière. "On ne fait pas n'importe quoi. On a une certaine rigueur qui fait partie de nos principes". Ce qui n'empêche pas un zest d'originalité. Plusieurs pastilles vidéos ont été tournées en extérieur : sur le lac du Bourget, au sommet du Mont Revard, dans une serre. "L'idée est aussi de faire découvrir notre Savoie à nos abonnés qui nous suivent du monde entier".

