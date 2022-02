"Ce magasin est unique" : au Mans, les clients retournent à Kaki avant sa fermeture définitive

On y trouvait des treillis, des vêtements américains, des robes des années 60... Le magasin de fripes Kaki va fermer ses portes le 31 mars prochain, après 45 années d'existence ! Cette enseigne iconique du Mans fut ouverte en 1977 par Maryse et Joël Chardon. Ils ont décidé de prendre leur retraite et ont annoncé officiellement la fermeture de leur établissement début février. Les clients, nostalgiques, y retournent une dernière fois.

Une boutique au style "unique"

En train de chiner à Kaki, on rencontre Jean-Marie. Cet habitué s'est empressé de revenir une dernière fois quand il a appris la fermeture. "Ca fait au moins quinze ou vingt ans que je vais à Kaki. C'est un magasin qui était très unique dans le coin. C'est évidemment un grand regret, aussi bien pour les articles que pour les tenanciers".

Kaki est spécialisé dans les vêtements rock et militaires. © Radio France - Solène Gardré

Un regret aussi pour Yanis, Léo et Nathan, de jeunes habitués. Ils ont souvent besoin de vêtements militaires pour pratiquer l'airsoft, un jeu où l'on se tire dessus avec des armes à billes. Et pour trouver ce genre d'équipement, il n'y avait pas mieux que Kaki. "C'est dommage, on va devoir se replier sur internet", déplore Léo. "Ici on peut voir, toucher, essayer les articles. Alors que sur internet on peut tomber sur des trucs de mauvaise qualité."

Une décision difficile à prendre

Beaucoup de clients fidèles, dont certains qui viennent de loin raconte la propriétaire et gérante Maryse Chardon. "On a eu des clients jeunes qui habitaient au Mans puis qui ont déménagé. Lorsqu'ils reviennent, ils ont plaisir à passer à la boutique pour nous dire bonjour."

Le co-propriétaire et gérant de Kaki, Joël Chardon. © Radio France - Solène Gardré

Pas facile, donc, de leur annoncer la fermeture. "On a mis du temps avant de prendre la décision", explique Joël Chardon. "Car on a une belle clientèle ! Mais bon, j'ai 72 ans, je pense que j'ai assez travaillé." Maryse Chardon acquiesce en souriant : "C'est un nouveau chapitre !"

La boutique fermera le 31 mars. D'ici là, tous les articles sont bradés.