Ce n’est pas la folie cet été dans les Gorges du Tarn

Francis profite de vacances paisibles : "J'aime bien les endroits naturels pas trop perturbés par le monde". Avec Anne, sa compagne, ils viennent de Loire-Atlantique : "Je trouve que c'est plutôt agréable de profiter de la nature sans la cohue et sans être obligés de se bousculer au coude-à-coude. Ce n'est pas le littoral, et c'est quand même beaucoup plus agréable. L'épidémie repart dans notre région. Les plages de La Baule, du Croisic... donc, on est venu ici". Laetitia aussi apprécie ces vacances en famille : "Il n'y a pas beaucoup de monde, donc on profite à fond. Un paysage vraiment magnifique et plein de choses à visiter pour le moment".

Contrairement à l'an passé, il y a clairement beaucoup moins de monde dans les Gorges du Tarn explique Muriel Montialoux la responsable de canoë 2000 spécialisé dans la location de canoë : "Beaucoup moins bien que l'année dernière, c'est quand même très, très calme. L'année dernière, c'était la folie. Cette année, ce n'est pas du tout le cas. C'est calme. Alors je pense qu'on l'explique parce qu'il y a une grosse inquiétude par rapport à tout ce qui se prépare à l'heure actuelle. C'est très compliqué et on est très, très inquiet pour la saison qui arrive."

