Ce Nordiste a passé 5 semaines avec des chasseurs Inuits sur la banquise

Après deux expéditions au Groenland en 2014 puis en 2017, Didier Lepez, un habitant de Marcq-en-Baroeul de 58 ans, s'est lancé dans une nouvelle aventure: vivre au sein d'un village de chasseurs Inuits pendant cinq semaines. Le chef d'entreprise, à la tête de la société Groupe Vertus , a vécu cette expérience en février et en mars 2023. Ce père de quatre enfants s'est d'abord préparé physiquement et mentalement pendant huit mois avant de partir et d'être héliporté à Savissik, ce village qui se trouve à 76° de latitude Nord, soit le village le plus au nord du Groenland.

Sur place, il s'est immergé dans la vie de ce village inuit "où l'on pêche et où l'on chasse pour se nourrir et se vêtir", explique-t-il. Pour affronter les conditions climatiques extrêmes avec des températures relevées jusqu'à -42°, le Nordiste s'est laissé habillé par les Inuits eux-mêmes: "Ils avaient cette attention de veiller sur moi et de m'équiper comme eux-mêmes sont équipés. J'avais donc un pantalon en ours blanc, des bottes en ours blanc et en peau de phoque, une véritable armure contre le froid."

Pour les Inuits, partir à la chasse, "c'est partir sans savoir quand on va revenir, mais revenir uniquement quand on aura de quoi la petite tribu de 50 âmes de ce village.", explique Didier Lepez - © Didier Lepez

Il a partagé le quotidien de ces chasseurs inuits qu'il a donc accompagnés dans des conditions extrêmes: "Le quotidien là-bas, c'est l'école de la patience! C'est partir sans savoir quand on va revenir, mais revenir uniquement quand on aura de quoi la petite tribu de 50 âmes de ce village." Là-bas, avec les Inuits, il a donc chassé l'ours et le phoque. Parfois, la chasse a duré une journée, mais il est arrivé qu'elle dure jusqu'à quatre jours, sur la banquise, "avec des ressources et de la nourriture qui diminue sur le traineau, il y a alors une forme de stress à se dire qu'il faut ramener à manger en sachant qu'on a nous-même de moins en moins à manger sur le traineau".

Cette expérience lui a également permis de constater les effets néfastes du réchauffement climatique sur la banquise: "J'ai perçu beaucoup de désarroi de la part de ce peuple extraordinaire. C'est un peuple qui s'est acclimaté pendant des millénaires, mais là on les sent complètement désappointés." Là-bas, il a directement perçu les effets du réchauffement climatique: la banquise dure désormais trois mois de moins par an en raison de son réchauffement. "C'est une vraie catastrophe écologique", s'alarme-t-il, "C'est la civilisation Inuit qui est en train de disparaître. Ils n'ont pas de plan B, ils ne peuvent pas se délocaliser, c'est le fin de l'âme de la banquise."

Didier Lepez raconte son expérience dans un livre "Ecoute ce que la banquise te murmure", paru aux éditions NordAvri l. Les recettes du livre iront à l'association qu'il a créée en faveur des enfants de ce village inuit Savissik. Il a également donné une conférence au siège du Conseil Régional qu'il est possible de regarder en replay ici .