Ce passionné de Michel Sardou lui consacre une encyclopédie

Une fois son costume de conseiller bancaire retiré, Bertrand Pénisson, originaire de Nouvoitou près de Rennes, peut se consacrer à sa passion: Michel Sardou. Et chez lui, dans la pièce qui lui sert de bureau, on peut dire que le chanteur prend de la place. Ses tiroirs sont remplis de vinyles et de CD de l'artiste, qu'il accumule parfois en plusieurs exemplaires. Une passion qui a pointé le bout de son nez dans les années 1980. Bertrand a 12 ans, et il entend pour la première fois "Les Lacs du Connemara": "Quand j'ai entendu cette chanson, je l'ai vraiment trouvé extraordinaire. Il y a une véritable histoire, ça vous transporte. C'est le tout premier CD que j'ai acheté."

Et Bertrand Pénisson ne s'arrête pas là. Il commence à suivre les sorties des albums de Michel Sardou, puis, devenu adulte, ne manque pas une date du chanteur à Rennes, et dévore les biographies qui lui sont consacrées. Il y a quatorze ans lui vient l'idée de consacrer une encyclopédie au chanteur. "Cela m'a donné envie de rassembler le plus d'éléments possibles sur l'histoire et l'analyse des chansons pour raconter une histoire."

Les 33 tours et 45 tours du chanteur sont soigneusement classés dans des malettes, de ses premiers titres à ses grands tubes comme "La Java de Broadway". - Océane Théard

"Un devoir de mémoire"

Et c'est un travail de titan qui attend Bertrand. Il se plonge dans les archives, rassemblées par d'autres fans du chanteur. Il épluche ses interviews, les textes de ses chansons, mais surtout, il rencontre ses proches collaborateurs, des ingénieurs du son qui ont travaillé sur ses tournées à des auteurs-compositeurs qui ont travaillé avec lui, comme Didier Barbelivien. Au total, il mène près de 70 entretiens pour enrichir son ouvrage. Enfin, après dix ans de recherches appliquées, Bertrand voit son encyclopédie publiée. Pour lui, c'est une belle manière de rendre hommage à ce monstre sacré de la chanson française. "Dans plusieurs décennies, il y aura encore pour s'intéresser à l'oeuvre de Michel Sardou. Peut-être pas autant qu'aujourd'hui. Mais regardez aujourd'hui y'a toujours des gens qui s'intéressent à Jacques Brel, à Georges Brassens, à Edith Piaf. Et le fait de pouvoir laisser ce témoignage d'une oeuvre, ce que j'appelle un devoir de mémoire. Je trouve ça important."

Bertrand Pénisson est en train de terminer l'écriture du deuxième volume de l'encyclopédie. Sa sortie est prévue pour septembre.