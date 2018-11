Le Teil : hommage au poilu Alexis Tendil qui a sauvé des milliers de vies

Le Teil, France

Alexis Tendil est né le 16 août 1896 au Teil en Ardèche. Au début de la Grande Guerre, l'armée ne veut pas de lui; il ne semble pas assez robuste physiquement. Mais en 1917, Alexis Tendil est finalement incorporé. Il est électricien de métier, l'Armée le forme à décoder le morse. Il est doué : "moi j'avais de bonnes notes, j'étais toujours premier là" raconte t-il.

L'Allemagne est prête à déposer les armes

Alexis Tendil est chargé d'intercepter les messages codés des allemands à quelques mètres des lignes du front. Le 5 octobre 2018, il est à l'écoute à Villers-Cotterêts, dans l'Aisne. Il capte un message capital: le chancelier allemand Max de Bade annonce au Pape Benoît XV son intention de capituler. Alexis Tendil prend en note, sans savoir ce qu'il écrit comme il le racontait : "c'était des lettres, des lettres, des lettres, qui formaient des mots. Mais on ne connaissait pas l'allemand. Quand ça a été terminé, j'ai appelé l'adjudant qui s'occupait de nous. Je lui ai dit "regarde ce que j'ai pris", il m'a dit : "je vais vite l'envoyer à l'Etat-Major"".

"On ne connaissait pas l'allemand". Alexis Tendil, interviewé par Gaëtan Crespel pour l'ESAT Copier

Les chefs militaires décident alors de ne pas lancer la grande offensive prévue. Des milliers de vie sont épargnées grâce au travail d'Alexis Tendil.

Le général Mangin vient le féliciter quelques jours plus tard : "le Général Mangin se présente et demande : quel est le militaire qui a pris le message l'autre jour?", j'ai dit : c'est moi mon général". Il vient, me tape sur l'épaule et me dit : "c'est très bien mon petit, tu as fait du travail." Et puis il est reparti."

Alexis Tendil raconte les félicitations du Général Mangin. Interview Gaëtan Crespel poru l'ESAT Copier

Des médailles près de 80 ans plus tard

Les hommages officiels mettront plus de temps explique Jean Pierron, le président de la Fédération des Association d'Anciens Combattants Rhône-Alpes-Provence: "ça a été la Légion d'Honneur qu'il a reçue 77 ans après, en 1995. Il a reçu la médaille d'argent de la guerre électronique en 2001."

Démobilisé en septembre 1919, Alexis Tendil reprend discrètement sa vie civile. Il est électricien, notamment pour les houillères près d'Alès dans le Gard. Il profite de sa retraite à Saint-Genest-de-Bauzon dans le Sud Ardèche. Il meurt en 2005, à l'âge de 109 ans. Il est inhumé à Saint-Genest-de-Bauzon où une plaque en son honneur a été dévoilée ce 6 octobre 2018.

Au Teil, sa ville natale, une place porte son nom depuis 2012 (devant le musée départemental de la résistance). Le maire Olivier Peverelli racontera son histoire dans son discours lors de cette cérémonie du 11 novembre.