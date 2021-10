Découvrez la couverture et l'histoire du nouvel album d'Astérix, qui paraît le 21 octobre

Par Victor Tribot Laspière , France Bleu - Mis à jour le -

Le 39e album d'Astérix paraîtra le 21 octobre prochain. Concocté par le duo Jean-Yves Ferri et Didier Conrad, Astérix et le Griffon emmènera les deux Gaulois vers l'Est, de l'Ukraine à la Mongolie, en passant par la Russie. Découvrez la couverture et le résumé de l'histoire, dévoilés ce lundi.