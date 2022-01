Ce qu'on pourra faire ou pas à la fête de la Truffe à Sarlat, "allégée" avec le protocole sanitaire

La célèbre fête de la Truffe est maintenue ce weekend du 15 et 16 janvier à Sarlat en Périgord noir. Avec le concours des élèves cuisiniers, sans dégustation des Croustous debout, mais une dégustation assise. Découvrez ce qu'il sera possible de faire ou pas.

Trophée Jean Rougié à Sarlat, concours de cuisine mettant à l'honneur la truffe et le foie gras (illustration).

Jean-Jacques de Peretti, le maire de Sarlat, l'a dit début janvier sur France Bleu Périgord : "La fête de la truffe se tiendra les 15 et 16 janvier prochain dans une version allégée". La crise du Covid laissait planer une éventuelle annulation. "Le trophée Rougié se tiendra normalement. Le concours est maintenu parce qu'en salle fermée avec des personnes assises". Des élèves participent à ce concours pour décrocher le trophée Jean Rougié ce qui leur permet de travailler avec les grands chefs. Les conférences sont maintenues en extérieur.

1. La dégustation des "Croustous" se fera assise

La dégustation des "Croustous", les délicieux tapas à la truffe et au foie gras, avec les "coeurs de canard truffé" ou "la brouillade de truffe noire", est modifiée. Organisée d'ordinaire sur la place de la Liberté, où des gens mangent debout et les chefs invités cuisinent sous de grands chapiteaux, elle se fera cette année dans les sept restaurants de la place où les gourmands pourront déguster les tartines assis.

2. La marché primé aux truffes est maintenu

Le marché primé avec le contrôle qualité à l'entrée pour les apporteurs est maintenu, à partir de neuf heures et jusqu'à 17 heures samedi et dimanche, place Boissarie. Le port du masque est obligatoire même en extérieur sur le marché.

3. Le trophée Jean Rougié est maintenu

La 12e édition du concours culinaire ouvert aux étudiants cuisiniers de toute la France est maintenu, samedi, sous la présidence du célèbre chef Thierry Marx. Huit élèves s'affrontent le matin dans une épreuve froide, l'après-midi dans une épreuve chaude, le résultat sera proclamé à 18h30.

4. Pas de stages de cuisine sur place

La situation sanitaire ne permet pas de maintenir l’ensemble des animations habituelles. "Les stages de cuisine pour adultes et pour enfants et le street food sont annulés", indique l'office de tourisme de Sarlat-Périgord noir. En revanche les stages d'oenologie sont maintenus, organisés par l'organisation de vignerons des Vins de Bergerac et Duras, à 15€ par personne. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer.