Ce samedi, c’est la 22 eme fête des librairies indépendantes

Une manifestation qui se déroule simultanément en France , en Belgique , en Suisse et au Luxembourg, initialement prévue le 25 avril dernier, elle a du être reportée pour respecter le confinement

Une fête d autant plus attendue que les librairies ont souffert durant la période de confinement, privées de ventes régulières… parfois d ailleurs au bénéfice des grandes surfaces ou des plates formes de livraison comme Amazon qui elles sont restée ouvertes durant la période..

Alors pour rattraper le temps et le chiffre d affaire perdu, cette fête arrive a point nommé, même si la reprise est déjà un peu au rendez vous comme l’explique Jean Baptise Hamelin de la librairie «Le carnet à spirale » installée à Charlieu.

On voit des gens vraiment émus de revenir dans la librairie. La semaine dernière par exemple on a eu un monde fou, tous les libraires de France un vécu une fête des mères assez exceptionnelle. Nos clients pour cette fête des libraires indépendants peuvent venir même si c est pour dire bonjour sur le pas de la porte

Le plus gros écueil de ces petites structures, c’est évidement la taille de leur magasin. En période de geste barrières, difficile de faire comme les années précédentes pour cette fête des libraires. Mais à Roanne dans la librairie « un monde à soi » rue de la république on va quand même organiser la fête avec un auteur et une séance de dédicaces.

Un auteur Roannais présent pour dédicacer son livre © Radio France - Yves Renaud

Alexandre Hugonnet, l’un des libraires qui va vous accueillir aujourd’hui (samedi)

C'est la première rencontre qu'on organise depuis le déconfinement. Une rencontre dédicace avec Christian Chavassieu auteur originaire de Roanne qui viendra présenter son dernier ouvrage "Noir Canicule" paru chez Phébus et sorti juste avant la période de confinement.

A Roanne dans la librairie « Un monde à soi » en plus de la dédicace, les clientes repartiront avec une rose…..