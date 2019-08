Ce samedi soir, un festival de feux d'artifice à Saint-Brévin

Saint-Brevin-les-Pins, France

150.000 spectateurs sont attendus ce samedi soir sur la plage de l'Océan, à Saint-Brévin, en Loire-Atlantique, pour le Festival international de Pyrotechnie. Cette année, les trois équipes d'artificiers viennent d'Italie, d'Allemagne et d'Espagne. C'est dans cet ordre qu'elle tireront à partir de 22h15. Chaque équipe a le choix de ses explosifs et de sa bande musicale. Ils utiliseront, en tout, plus d'une tonne de poudre noire. Chacune aura un quart d'heure, et il y aura une pause de dix minutes à un quart d'heure entre chacune d'elles. Le spectacle devrait durer un peu plus d'une heure.

Un périmètre de sécurité © Radio France - Bertrand Pidance

Périmètre de sécurité

Il est conseillé de venir tôt, pour pouvoir accéder à la plage. Un périmètre de sécurité a été mis en place. Certaines zones seront interdites à tous les véhicules ainsi qu'aux piétons. Près de 160 gendarmes, pompiers, secouristes de la Croix blanche, et agents de sécurité seront présents, ainsi que la force Sentinelle.