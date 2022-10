Ce sera le premier tableau de Pierre Soulages vendu aux enchères dans le monde, depuis son décès

Cette vente aux enchères risque d'attirer beaucoup de monde. Le mercredi 2 novembre prochain, la maison de ventes aux enchères Aguttes située à Neuilly-sur-Seine, vendra un tableau de l'immense artiste ruthénois Pierre Soulages décédé le 26 octobre dernier à l'âge de 102 ans. Ce sera le premier tableau de Pierre Soulages, célèbre pour son travail sur les reflets de la couleur noire, mis en vente publiquement depuis sa mort. Un petit évènement dans le monde de l'art.

"C'est assez particulier. Nous aurons le premier tableau à être présenté en vente publique depuis sa mort, nous serons en première ligne." — Ophélie Guillerot

Le tableau, produit en 1981, adopte les tracés horizontaux et verticaux correspondant à la recherche picturale de l'artiste. "Cette œuvre de Pierre Soulages s’inscrit ainsi dans la continuité d’une recherche artistique perpétuelle, qui trouve sa source dans sa relation avec la lumière, et qui aboutira, ensuite à l’usage unique de l’Outrenoir sur la toile", écrit la maison de ventes Aguttes.

Sans doute pas de nouveau record battu

La toile, estimée entre 600.000 et 1.000.000 euros, ne devrait pour autant pas battre de nouveau record. "Je ne peux pas prédire un résultat record pour un tableau de ces années. Ce sont les tableaux plus anciens, ceux des années 50/60, qui se vendent le plus cher", explique Ophélie Guillerot directrice du département Art contemporain (de l'après-guerre à aujourd'hui) à la maison de ventes aux enchères Aguttes.

Une des toiles de Pierre Soulages de 1961, correspondant à sa période rouge, a été vendue à 20,2 millions de dollars à New York en novembre 2021, dépassant de loin un précédent record.

Depuis le début de l'année 2022, 14 toiles de Pierre Soulages ont été mises en vente dans le monde.