"Ce soir, les larmes vont couler" : Simon, un Châtelleraudais ému par la fin de la série Plus belle la vie

Les fans de Plus belle la vie seront sans doute devant leur télévision ce vendredi soir pour voir une dernière fois les aventures du quartier du Mistral. La célèbre série de France 3 s'arrête avec un grand final spécial. Plus belle la vie c'est 18 saisons, plus de 4600 épisodes. L'audience du feuilleton quotidien s'était essoufflée, tombant en moyenne à 2 millions et demi de téléspectateurs.

ⓘ Publicité

"Ce soir les larmes vont couler. C'est un déchirement", lance Simon, 22 ans, habitant de Châtellerault dans la Vienne. Car Plus belle la vie c'est une passion depuis tout tout petit. "Je me rappelle, j'étais sur les genoux de ma mère. J'étais fixé face à la télé en train de regarder Plus belle la vie. Je devais dormir à 20h30 et la série s'arrêtait à 20h40. J'avais 4 ans à l'époque, je ne parlais pas trop mais je faisais comprendre que je voulais rester jusqu'à la fin de la série", raconte-t-il. Une histoire de famille donc. "Même ma grand-mère qui ne regardait pas au début s'y est mise".

"La série ouvre des portes"

Si le jeune homme apprécie tant le feuilleton, c'est qu'il colle à l'actualité et "parle du quotidien des Français aujourd'hui. La série a parlé de l'avortement, du mariage homosexuel, du handicap... J'avais vu un reportage à la télé d'une personne qui maintenant s'ouvre plus aux autres. La série ouvre des portes", estime le Châtelleraudais qui travaille dans une épicerie. Et puis "c'est addictif".

Il s'est aussi attaché aux comédiens. "Ils sont tous adorables. J'ai eu la chance d'avoir rencontré quelques acteurs de la série, Céline Frémont, Barbara, Kévin...". Pour ça Simon est allé à Limoges, au festival de la fiction de La Rochelle, aux Herbiers, à Chambray-les-Tours. Alors à l'annonce de l'arrêt de la série , il y a quelques mois, Simon n'y croyait pas. "Je me suis dit c'est pas possible. C'est vrai que les audiences ont baissé, c'est pour ça que la série s'arrête aujourd'hui mais c'est un déchirement pour des millions de téléspectateurs".

C'est un grand vide qui s'annonce. "À chaque moment de repas on avait notre petite série. A 20h20 c'était personne ne parle on regarde tous Plus belle la vie". Quand le jeune homme ne pouvait pas regarder, heureusement il y avait "le replay ! Ou quand je partais en vacances j'enregistrais". Lui qui aurait aimé visiter les studios de la Belle de Mai à Marseille garde malgré tout "l'espoir que ça revienne sur une autre chaîne".