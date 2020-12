Ce Tourangeau participe au Vendée Globe... mais en ligne sur le jeu Virtual Regatta

Certains participent au Vendée Globe en mer, d'autres le font derrière leur écran. Comme plus d'un million d'autres joueurs, le Tourangeau Vincent Maupay s'est lancé dans ce tour du monde en solitaire, sur le jeu de simulation Virtual Regatta. La course en ligne s'est élancée en même temps que les skippeurs, le 8 novembre dernier et devrait arriver dans une quinzaine de jours.

Comme un vrai bateau

Vincent Maupay est passionné de voile depuis qu'il est enfant. Le confinement lui a donné envie de s'évader. Il a donc pris le large, à défaut de pouvoir hisser les voiles au lac de la Bergeonnerie à Tours. "On a l'impression de partager un peu l'univers des skippeurs. C'est un voyage par procuration qui est jubilatoire", raconte-t-il.

_"Comme un vrai bateau, il faut se diriger par rapport au vent_. On regarde dans quelle direction on veut l'emmener, par rapport aux anticyclones et aux dépressions, et ce qui peut faire gagner quelques miles nautiques", décrit Vincent Maupay. La stratégie sur le long-terme est essentielle, car la course est un véritable marathon et il faut être capable de tenir deux mois.

Vincent Maupay peut suivre la course depuis l'application du jeu Virtual Regatta. © Radio France - Chloé Martin

Une simulation météo

Le jeu fournit des bulletins météo réels et régulièrement actualisés. Si les principes théoriques sont donc les mêmes que sur le Vendée Globe, les conditions de course sont tout de même différentes. "Nous, on est confortablement assis dans notre canapé ou notre lit pour faire les derniers réglages le soir. Mais on ne se prend pas les embruns et on ne dort pas à quatre degrés dans son lit, avec un bruit effroyable et un casque de chantier", sourit le Tourangeau.

Vinvent Maupay se classe pour l'instant 19 000e sur plus d'un million de joueurs et fait partie des meilleurs en Indre-et-Loire. Sa régate est actuellement au large de l'Argentine.