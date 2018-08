Depuis vendredi et jusque ce soir, Strasbourg accueille le FARse, le festival des arts de la rue. Une trentaine de compagnie investissent l'espace public pour proposer divers spectacles et ateliers.

Strasbourg, France

Le festival des arts de la rue est de retour à Strasbourg. Pour la quatrième année, la Ville de Strasbourg reçoit depuis vendredi, une trentaine de compagnies françaises et internationales s'emparent de l’espace public.

Au programme : du cirque, des funambules, du théâtre, des contes et ateliers divers dans plusieurs quartiers de la ville.

Une Presqu'île pour les enfants

A l'entrée de la Presqu'île se tient une drôle d'installation faite de tôle et d'objets divers : un manège fait de bric et de broc, avec des matériaux de récupération et qui tourne à la force des mollets. "C'est écologique et ça amuse les parents et les enfants", explique Shérazade Féraj, marionnettiste et conteuse sur ce manège des 1001 nuits.

Farah, jeune maman de Lingolsheim se met en selle. Là voilà juchée sur un zèbre dont la crinière a été réalisée avec la brosse d'un balai, "Je suis Don Quichotte aujourd'hui !, s'esclaffe-t-elle, mais ça fait plaisir aux enfants".

Arts de rue, arts ludiques

Faire plaisir aux enfants mais aussi nourrir leur sens artistique. C'est aussi ça le FARse. Raphael est venu avec ses enfants comme chaque année depuis la création du festival. "J'aime les déambulations, les spectacles de rue... et les animations pour les enfants leur fait découvrir de nouvelles choses, je ne loupe jamais le rendez-vous."

D'ailleurs un peu plus loin, le bitume de la Presqu’île se pare de créations d'enfants en plein atelier de dessin à la craie... du bleu, du blanc, du rouge... un thème les inspire particulièrement, c'est évidemment la Coupe du monde.

Clôture du festival à 22 heures

Le festival des arts de rue se poursuit un peu partout dans la ville ce dimanche 12 août toute la journée.

Un grand show de clôture, organisé par la Compagnie Carabosse, est prévu à 22 heures au Parc du Heyritz