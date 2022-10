Cécile de France et Raphaël Personnaz viendront au festival du film de Sarlat

Franck Castel et Sebastien Botella

Cécile de France sera présente le jeudi 10 et Raphaël Personnaz le vendredi 11 novembre

José Garcia, Roschdy Zem, Gad Elmaleh, Maïwenn et désormais Cécile de France et Raphaël Personnaz. Selon nos informations, Cécile de France et Raphaël Personnaz viennent s'ajouter à liste des comédiens présents sur le festival du film. Ils seront à Sarlat pendant le festival du film du mardi 8 au samedi 12 novembre prochain.

ⓘ Publicité

Cécile de France sera présente pour son dernier film "La Passagère" avec Félix Lefebvre avec qui elle partage l'affiche et avec la réalisatrice Héloïse Pelloquet. Le film sera projeté à Sarlat en avant première ce jeudi 10 novembre à 19h au Rex à Sarlat avant sa sortie en salle le 14 décembre prochain.

Raphaël Personnaz viendra présenter le film "Nos frangins" avec le réalisateur Rachid Bouchareb. Ce film qui raconte la nuit du 5 au 6 décembre 1986 à Paris sur la mort de Malik Oussekine pendant les manifestations étudiantes. Les Périgourdins pourront voir le film en avant-première le vendredi 11 novembre à 19h au Rex à Sarlat avant sa sortie en salle le 7 décembre prochain.

Les billets pour les séances seront en vente à partir du mardi 25 octobre au Rex à Sarlat et sur leur site internet .