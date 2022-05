Céline Dion annonce les dates de report de ses concerts en France pour 2023

Alors que Céline Dion poursuit sa remise en forme suite à un récent problème de santé, la chanteuse a annoncé qu’elle devait reporter les spectacles européens de la tournée mondiale Courage, prévus en 2022, à 2023.

Les nouvelles dates programmées à Paris La Défense Arena en septembre 2023 :

Billets valables pour le 1 Septembre 2023 : 26/06/2020 – 19/03/2021 – 16/09/2022

: 26/06/2020 – 19/03/2021 – 16/09/2022 Billets valables pour le 2 Septembre 2023 : 27/06/2020 – 20/03/2021 – 17/09/2022

: 27/06/2020 – 20/03/2021 – 17/09/2022 Billets valables pour le 5 Septembre 2023 : 30/06/2020 – 23/03/2021 – 20/09/2022

: 30/06/2020 – 23/03/2021 – 20/09/2022 Billets valables pour le 6 Septembre 2023 : 01/07/2020 – 24/03/2021 – 21/09/2022

: 01/07/2020 – 24/03/2021 – 21/09/2022 Billets valables pour le 9 Septembre 2023 : 03/07/2020 – 26/03/2021 – 23/09/2022

: 03/07/2020 – 26/03/2021 – 23/09/2022 Billets valables pour le 10 Septembre 2023 : 04/07/2020 – 27/03/2021 – 24/09/2022

Si vous avez des questions sur vos billets et les conditions de report, vous retrouverez toutes les infos ici

Le Courage Tour, une nouvelle fois reporté

Céline avait présenté les 52 premiers spectacles de la tournée avant l’émergence de la pandémie en mars 2020. Elle a cependant été récemment traitée pour des spasmes musculaires graves et persistants qui l’empêchent de performer, et sa récupération prend plus de temps qu’elle ne l’espérait. Son équipe médicale continue de l’évaluer et de la traiter.

« Je suis tellement désolée, attristée d’être obligée de repousser les spectacles une fois de plus. La première fois, c’était évidemment à cause de la pandémie et cette fois-ci, c’est ma santé qui m’oblige à reporter les spectacles de la tournée européenne… », a déclaré Céline. … « Je me sens quand même un peu mieux … mais j’ai toujours des spasmes musculaires. … Je me dois d’être en pleine forme, en pleine santé pour que je puisse donner 100 % de moi-même sur la scène car c’est ce que vous méritez. »

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix