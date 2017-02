Céline Dion assurera un deuxième concert à Lille le 2 juillet

C'est une bonne nouvelle pour tous ses fans. Céline Dion assurera un deuxième concert à Lille le dimanche 2 juillet, le lendemain du premier.

Voilà de quoi réjouir les fans de Céline Dion. Ce n'est pas un seul concert que la chanteuse assurera à Lille mais deux. Il aura lieu le dimanche 2 juillet, toujours au stade Pierre Mauroy, le lendemain du premier concert, le samedi 1er juillet. Ouverture de la billetterie pour les deux concerts ce vendredi matin à 1Oh

Désormais la tournée française de Céline Dion, dont France Bleu est partenaire, comporte 8 dates. Après ses deux concerts à Lille, elle passera par Bordeaux (29 juin,) par Paris (AccordHotels Arena les 4 et 5 juillet), par Lyon (12 juillet), Marseille (18 juillet) et par Nice (20 juillet). Elle se produira ensuite au Danemark, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Suisse et en Allemagne.

Cette tournée en partenariat avec France Bleu s'annonce évidemment comme un grand événement. Sa tournée présentera une collection de tubes puisés dans ses 30 ans de carrière. La diva a vendu au cours de sa carrière plus de 250 millions d'albums. Autre record: elle a donné plus de 1000 concerts au Colosseaum du Caesars Palace de Las Vegas".