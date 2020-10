Céline Dion décroche son premier rôle au cinéma

C'est officiel, Céline Dion va rejoindre le casting de "Text for you", un film d'amour américain dont la date de sortie n'est pas encore communiquée.

La presse américaine nous apprend que Céline Dion va rejoindre le casting de "Text for you", un drame romantique.

Après la chanson, Céline Dion va s'essayer au métier d'actrice. Elle fera parti du casting d'une comédie romantique baptisée "Text for you". La Diva partagera l'affiche avec Sam Heughan (Outlander) et Priyanka Chopra Jonas (Quantico). C'est d'ailleurs cette dernière qui l'annonce sur Twitter.

«Je suis impatiente de commencer ce super film avec des gens aussi incroyables. Jim Strouse, Sam Heughan, Céline Dion. C'est un honneur ! C'est parti !»

Le film réalisé par Jim Strouse ( remake d'un long métrage allemand ) suivra une jeune femme qui, après la mort de son fiancé, décide de lui écrire en envoyant des textos à son ancien numéro. Elle découvre alors que ce numéro a été réattribué à un autre homme, lui-même aux prises avec une peine de cœur. Aucune date de tournage ni de sortie n'a pour l'instant été communiquée. La musique de Céline Dion devrait jouer un rôle crucial dans le film.

Céline Dion qui décidément inspire les réalisateurs. La sortie d' Aline, un biopic de Valérie Lemercier consacré à la carrière de la chanteuse et dont France Bleu est partenaire, a été repoussée. Le long métrage sortira en salle, quand les conditions sanitaires le permettront.