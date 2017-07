EXCLU - Céline Dion a chanté "Allez l'OM" au Vélodrome grâce à une experte de France Bleu Provence !

Si Céline Dion a fait chavirer les 42.000 fans mardi soir au Vélodrome, c'est en partie parce qu'elle a lancé "Allez l'OM". Ce moment incroyable,on le doit à l'avocate Karine Haroutunian, avocate et experte en droit de la famille sur France Bleu Provence. Elle nous raconte.

France Bleu Provence : Que s'est-il passé juste avant le concert ?

Karine Haroutunian : Je suis vraiment fan de Céline Dion et j'ai eu l'immense privilège de la rencontrer dans sa loge du stade Vélodrome juste avant qu'elle monte sur scène ! Je me suis d'abord posé la question : "Mais qu'est-ce que je vais dire à Céline Dion?" Et quand on se retrouve devant elle, en fait elle est désarmante de simplicité et de gentillesse.

FBP : Elle vous a tout de suite mise à l'aise !

KH : Oui, d'un coup, on se surprend à penser que c'est notre copine et qu'on va lui parler comme à une copine. Je n'avais que quelques minutes, et je me suis entendu lui dire : "Céline, il faut absolument que tu dises Allez l'OM".

FBP : Elle a été surprise ?!

KH : Oui,. Là, elle me regarde étonnée en me disant : "Allez l'OM ?" C'est vrai que j'ai l'accent du sud, et pour elle, c'est une phrase qui n'a aucun sens. Je lui dis : "Ca veut dire go go l'Olympique de Marseille" ! Et là, il y a une organisatrice qui lui dit : "Oui c'est comme l'OL, l'Olympique Lyonnais".

FBP : Et ça vous a fait réagir !

KH : Je lui dis : "Ah non, non, Marseille et Lyon, ça n'a rien à voir". Céline a répété deux, trois fois la phrase avec un grand sourire. Je me suis dit : "Bon ben voilà, mais elle ne va jamais le dire sur scène". Et bien si ! Quand elle a crié "Allez l'OM" pendant son concert devant 42.000 fans, j'ai trouvé ça extraordinaire ! Elle n'a pas hésité à le dire, c'est fou !

FBP : C'est un souvenir à vie pour vous !

KH : C'est complètement dingue cette histoire ! Et j'insiste encore sur ce point : cette méga-star est hyper-gentille, naturelle, elle vous regarde dans les yeux.