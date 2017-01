Céline Dion en concert avec France Bleu Provence à l'Orange Vélodrome le 18 juillet à Marseille

L'icône mythique de la musique Cline Dion annonce une tournée "Live 2017" de 16 concerts exceptionnels en Europe. Elle sera le 18 juillet à l'Orange Vélodrome. Ouverture de la billetterie au public le 3 février.

La star planétaire Céline Dion va donner 16 concerts exceptionnels au Royaume-Uni et en Europe pour la première fois en plus de huit ans. Elle fera un retour triomphant à Paris et sera en concert à l'Orange Vélodrome à Marseille le 18 juillet avec France Bleu Provence.

Ouverture de la billetterie le 3 février

Après un lancement à Copenhague le 15 juin 2017, Céline Dion donnera des concerts en Suède, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en France, en Suisse et en Allemagne. Ouverture de la billetterie au public le vendredi 3 février.

La tournée Céline Dion Live 2017 présentera des tubes puisés dans ses 30 ans de carrière. Elle a déjà vendu plus de 250 millions d'albums. "J'ai tellement hâte de revenir. J'ai tant de souvenirs précieux" indique la chanteuse.