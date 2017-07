Céline Dion en concert à Marseille : pour Fabienne, ce sera depuis sa terrasse !

Elle est fan de Céline Dion, mais n'a pas réussi à acheter de place pour le concert de mardi soir au Vélodrome à Marseille. Fabienne va se consoler entre amis, chez elle, sur sa terrasse : elle habite au pied du stade !

Pas de place. Plus de place. Trop tard. Fabienne a eu beau se connecter à la billetterie du concert de Céline Dion à Marseille le premier jour de la mise en vente, elle a manqué de chance : tous les tickets se sont envolés dès les premières heures.

Sa chance ? Elle habite au pied du stade Vélodrome. Et avec un peu de chance, il est possible depuis sa terrasse d'entendre une bonne partie du concert.

"Pour celui d'ACDC, nous avions l'impression que le groupe était dans la maison ! Depuis qu'ils ont fermé le stade, on entend moins ; mais les soirs de match de l'OM on entend encore les buts plus vite qu'à la télévision par exemple." Stéphanie, une amie et voisine de Fabienne