Céline Dion et Andrea Bocelli diffusent un nouveau clip avec leurs fans confinés

Ils interprétaient déjà "The Prayer" en 1999. Aujourd'hui, Céline Dion et Andrea Bocelli mettent en ligne une nouvelle version de leur clip. Cette fois, ce sont leurs fans qui sont à l'honneur, confinés aux quatre coins du monde.

Vingt ans après leur première version de ce duo, Céline Dion et le tenor italien Andrea Bocelli se retrouvent à nouveaux pour chanter "The Prayer". Une version qu'ils ont interprété ensemble le 18 avril dernier lors d'un grand concert caritatif contre le coronavirus, organisé par Lady Gaga, le "One World Together at Home". Surtout, ils diffusent un nouveau clip, auxquels ont participé leurs fans du monde entier.

Un clip avec des fans confiné

Ce nouveau clip met à l'honneur les fans des deux artistes, confinés aux quatre coins du monde. Ils chantent en playback sur la chanson, avec une petite pancarte, sur laquelle ils affichent leur drapeau et les paroles de la chanson :