Céline Dion sera présente aux Vieilles Charrues 2023

Elle aurait dû venir chanter sur la scène des Vieilles Charrues l'été dernier puis cette année. Finalement, Céline Dion confirme sa venue à Carhaix (Finistère) pour l'édition 2023. Le remboursement des billets est déjà possible.

L'été 2020 à Carhaix aurait dû être illuminé par la venue de Céline Dion sur la scène des Vieilles Charrues. A cause de la pandémie, le festival avait décalé sa venue à 2021, avant de revoir sa copie à nouveau. Toutefois, les organisateurs confirment la venue de la plus célèbre des Canadiennes le jeudi 13 juillet 2023 pour la 31e édition des Vieilles Charrues.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La chanteuse qui tient à exprimer sa joie de venir en Bretagne : "J’étais vraiment impatiente de tous vous voir cet été, mais malheureusement à cause de la situation les choses ne cessent d’être repoussées. Nous sommes très heureux de faire le show en 2023 et il me tarde de vous retrouver. 2023 nous voilà !"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Si vous êtes déjà en possession d'un billet pour le concert prévu initialement en 2020, puis reporté en 2021, celui-ci reste valable pour 2023. Il n'y a pas de démarche à faire, il reste valable. Pour être remboursé, il faut cliquer sur ce lien et faire votre démarche impérativement entre le 6 et 30 mai 2021. Les billets seront remis en vente courant 2022.