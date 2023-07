Cenon-sur-Vienne : ils créent des œuvres à partir de déchets métalliques et de morceaux de bois

À entendre les bruits de marteau, de scie et de tronçonneuse, on se croirait sur un chantier. Pourtant, nous sommes bien au cœur du parc de la Grand'Maison, dimanche 30 juillet. Le festival L'art en vrac bat son plein. Environ trente artistes confectionnent des objets à partir des quatre tonnes de déchets métalliques mises à disposition la veille.

ⓘ Publicité

Parmi les participants : Emmanuel Andrieux, originaire de Limoges. Il est en train de fabriquer un hippocampe, à l'aide "d'un pot d'échappement de scooter. L'animal est presque prêt, je fais un socle avec des algues," explique-t-il.

Emmanuel Andrieux, venu de Limoges, fabrique un hippocampe, à partir d'un pot d'échappement. © Radio France - Pierre Pillet

Cette pièce a nécessité vingt heures de travail. Sur son stand, on trouve aussi des chiens, des oiseaux et des robots, également à base de déchets métalliques. "J'ai été sérigraphe pendant 25 ans, à mon compte," raconte celui qui vit uniquement de cette activité désormais.

Quelques-uns des objets conçus par Emmanuel Andrieux à partir de déchets métalliques. © Radio France - Pierre Pillet

Quelques stands plus loin, on tombe sur Michel Brunet, de Châtellerault, qui fabrique "une grosse lampe" avec du cuivre récupéré "brut. Il est complètement oxydé, avec de la peinture... Je suis obligé de couper, d'essayer de récupérer des raccords. On coupe, on décape, on soude, c'est un plaisir de faire ça !" détaille-t-il, avec le sourire.

Michel Brunet crée des lampes faites de structures à base de cuivre récupéré. © Radio France - Pierre Pillet

D'autres travaillent le bois

Hervé Boutin, originaire de Tercé, est lui venu sculpter un tronc d'arbre dans le parc. "C'est un érable qui est mort entre l'année dernière et cette année. Il a été abattu car c'était dangereux," déclare cet artiste amateur depuis sept années. "Du coup, je fais du bas-relief, sur le tronc, qui restera sur le site." Martin-pêcheur, grenouille, héron et libellule se côtoient ainsi. "J'ai toujours eu une fibre artistique," dit-il, sans avoir jamais pris de cours : "Mon cours, c'est d'y aller. Anticiper ce qui peut arriver, sans avoir peur de rater."

Hervé Boutin a sculpté un tronc d'arbre. © Radio France - Pierre Pillet

Si sa création est restée dans le parc donc, celles des autres artistes ont été proposées à la vente, dimanche.