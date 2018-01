Saint-Clément, France

La vente aux enchères caritative comprend cente cinquante tableaux et sculptures d'artistes de toute la France. Une partie des bénéfices seront reversés à l'association "A la croisée des écoles Yonne-Sénégal". Une vente ouverte à tous les budgets même si l'une des œuvres est liée à un grand maître de la peinture.

"La jeune femme de Majorque", reproduction de Picasso, mise en vente à Saint-Clément

Il s'agit d'une reproduction de peinture de Picasso explique Roger Henri, peintre et co-organisateur de l'événement : "c'est la jeune femme de Majorque de Picasso, l'orignal est à Saint-Petersbourg. C'est une pièce assez rare tirée seulement à 550 exemplaires. La valeur grosso modo est de 3.000 euros." Les autres œuvres, elles, sont des originaux d'artistes français contemporains : "des artistes qui travaillent au couteau, sur la Provence, avec un couteau riche en matière. On va avoir des impressionnistes contemporains avec un travail à la brosse. Ensuite on a les acryliques pour les peintures plus abstraites."

Ces artistes font un geste solidaire explique Gérard Hamonière, membre du Rotary Club et du Cercle Condorcet à Sens : "en principe chaque artiste doit remettre une oeuvre en totalité. Et 20% de la vente de deux autres œuvres."

Des orphelins, scolarisés, nourris et logés pour cinquante euros par an"

Et toutes les créations seront présentées à des prix sous-cotés allant de trente à plusieurs milliers d'euros, vendues par un commissaire priseur pour une fois bénévole. L'association Sénonaise Yonne-Sénégal espère ainsi financer la scolarisation d'enfants pauvres de la brousse sénégalaise explique son président, Antoine Haddad : "Avec 1,70 euros nous finançons la rentrée scolaire d'un enfant. Quant aux orphelins, en plus de leur scolarité, ils sont nourris et logés pendant un an avec 50 euros."

"En brousse, l'aide de l'Etat Sénégalais n'arrive pas toujours comme prévu" Antoine Haddad, président de l'association "A la croisée des écoles Yonne-Sénégal" Copier

C'est l'avenir du Sénégal qui se joue à l'école estime Antoine Haddad : "tous ces enfants qui vont à l'école vont apprendre à lire et écrire. Ils pourront faire un métier. Et ces jeunes ne prendront pas le petit bateau pour venir en France, en Europe et s'échouer sur les côtes. C'est une solution pour les émigrés, mais une solution locale." L'association Yonne-Sénégal espère tirer plusieurs centaines d'euros de cette vente aux enchères.