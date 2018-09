Toulouse, France

Les Archives municipales de Toulouse profitent du centenaire de l'Armistice le 11 novembre prochain pour lancer un appel. Tout particulier ou entreprise privée possédant des images d'époque sur Toulouse pendant la Première Guerre Mondiale peut venir les déposer aux archives municipales. Elles sont ensuite numérisées et rendues à leur propriétaire s'il le souhaite. Depuis quatre ans, plus de 10.000 documents d'époque (cartes postales, correspondances, photos) ont été numérisés et stockés dans les fonds des archives.

Une grande exposition à Toulouse

Parmi tous ces documents, une centaine seront choisis et exposés au Crédit Municipal de Toulouse pendant presque un mois, du 23 octobre au 18 novembre. Les clichés, triés sur le volet, raconteront l'histoire toulousaine pendant et après la guerre."Les photos que l'on recherche le plus en ce moment, ce sont celles qui ont été prises le jour de l'Armistice, précise Jean-Louis Reuland, élu en charge des archives à Toulouse. Ce jour-là, il y a eu une grande liesse populaire, et on a pas beaucoup de documents sur ce jour précis. On en a un certain nombre sur des manifestations qui ont eu lieu le dimanche suivant, on en a aussi sur le retour des soldats en 1919... On cherche donc à compléter nos collections".

Toutes ces photos forment un aperçu de la guerre qui est souvent oublié, l'arrière-front. C'est là qu'on produit tout l'effort de guerre, technique pour l'armement, humain pour les hôpitaux. Toulouse est une ville qui est dans l'ombre à ce moment-là, et qui acquiert peu à peu ce qui va lui permettre de s'industrialiser, se développer, notamment dans le secteur aéronautique. C'est un aspect que les toulousains connaissent assez peu. C'est un peu paradoxal, mais la guerre a été une chance pour Toulouse." - Rémy Verdo, directeur des Archives municipales de Toulouse.

Des soldats blessés et le personnel d'un hôpital temporaire posent ensemble devant le grand séminaire de Toulouse. - Ville de Toulouse, archives municipales