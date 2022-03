Centenaire du Territoire de Belfort : pourquoi est-ce un département à part ?

Le Territoire de Belfort fête son centenaire ce vendredi. Ce petit bout d'Alsace devenu Franc-Comtois, connu notamment pour son Lion monumental réalisé par le sculpteur Frédéric-Auguste Bartholdi, se distingue des autres départements français à différents égards.

Un département qui ne disait pas son nom

Le 11 mars 1922, il y a 100 ans jour pour jour, le Territoire de Belfort est devenu officiellement le 90e département français. Officiellement, car l'on peut dire que sa naissance remonte au 10 mai 1871, date de la signature du traité de Francfort qui acte la fin de guerre franco-prussienne et la défaite de la France. L'Alsace et la Lorraine sont alors rattachées à l'Empire allemand, à l'exception des communes qui composent le Territoire de Belfort. "Il a alors un statut provisoire : un administrateur provisoire fait fonction de préfet , toute une série d’administrations provisoires gèrent les 106 communes qui n’ont pas été annexées par l’Allemagne", explique Jean-Christophe Tamborini, directeur adjoint des archives départementales du Territoire de Belfort.

Un des plus jeunes départements de France

À l'issue de la Première Guerre mondiale, la France victorieuse récupère l'Alsace-Lorraine. Toutefois, le Territoire de Belfort ne réintègre pas le Haut-Rhin. Quatre ans plus tard, le 11 mars 1922, Abel Maisonobe devient le premier préfet du Territoire de Belfort, qui devient ainsi un département. "Il n'a que 100 ans alors que la plupart des départements français ont plus de 230 ans. Ils ont été créés après la Révolution française, en 1789". D'autres départements ont vu le jour après : dans les Outre-Mer, en Ile-de-France, ou encore en Corse.

Le plus petit département de France (hors Ile-de-France)

Le Territoire de Belfort est le cinquième plus petit département français après ceux de région parisienne : le Val-de-Marne (242 km²), la Seine-Saint-Denis (234 km²), les Hauts-de-Seine (178 km²) et Paris (105 km²). Sa superficie est de 610 km² "soit environ un millième du territoire français et 3,8 % de la région de Franche-Comté", indique le conseil départemental. Il s'agit également de l'un des départements les moins peuplés avec 141.852 habitants, selon les dernières données de l'Insee. Les quatre départements cités précédemment comptent plus d'un million d'habitants (2,1 millions pour Paris).

Le seul département qui n'a pas de Cour d'assises

Le Territoire de Belfort est le seul département de France qui ne possède pas de Cour d'assises, la juridiction compétente pour juger les crimes. Le département est rattaché à la Cour d'assises de Vesoul, en Haute-Saône. Le Territoire de Belfort n'a pas non plus de sous-préfecture. Seuls deux autres départements sont dans ce cas : Paris et Mayotte.

Les habitants du Territoire de Belfort n'ont pas de nom officiel

Comment appeler les habitants du Territoire de Belfort ? Difficile de répondre à cette question puisqu'ils n'ont pas de nom officiel. En 2011, France Bleu Belfort Montbéliard a lancé un concours : cinq noms ont été proposés aux auditeurs, internautes et à un jury de personnalité. 54% d'entre eux ont voté pour "Terrifortains". Les noms "Terricomtois", "Savoureux", "Terribelfortains" et "Territorriaux", se sont partagés le reste des suffrages.

Son nom ne fait référence à aucune indication géographique

Le Territoire de Belfort est le seul département de France à ne porter ni le nom d'une rivière, d'un fleuve, d'une montagne ou d'un point géographique comme le Nord. "Certains érudits locaux ont pensé à lui donner un autre nom. Il a été envisagé de l'appeler Savoureuse. Mais le nom Territoire de Belfort, d'abord avec un "t" minuscule puis avec un "T" majuscule, s'est ancré. Le pli a été pris", raconte Jean-Christophe Tamborini. Il précise également que longtemps le département a été nommé "le territoire resté français du Haut-Rhin". "D'ailleurs, si vous cherchez dans les listes de députés et sénateurs avant 1919, vous verrez qu'ils sont élus en qualité de représentants du Haut-Rhin".