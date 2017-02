Centenaire de la bataille de Vimy : des randonneurs vont marcher dans les pas d'un soldat canadien

L'association de randonnée L'Odyssée de la Culture est en plein préparatifs: 25 randonneurs vont marcher dans les traces d'un soldat canadien tombé à Vimy en 1917. Ils appellent tous les Nordistes à venir les accompagner pendant quelques kilomètres.

A moins de deux mois des commémorations du centenaire de la bataille de Vimy le 9 avril qui verra arriver plusieurs dizaines de milliers de touristes (notamment canadiens) dans le Pas de Calais, les randonneurs de l'Odyssée de la Culture eux sont en plein préparatifs pour leur grande marche de 400 km en hommage aux 3600 soldats canadiens morts dans la région pour sauver la France.

25 marcheurs vont partir le 20 mars de la petite ville de Cheticamp en Nouvelle Ecosse, c'est là que vivait le soldat canadien John Arsenault dont ils ont choisi de suivre les traces ! Les marcheurs passeront ensuite par Halifax, d'où est parti le 85ème bataillon canadien avant de rejoindre un camp d'entrainement en Angleterre. Les marcheurs ne se font pas trop d'illusions sur leur randonnée canadienne, s'il fait - 20° comme ça arrive en cette saison, ils prendront le bus!

Les Nordistes invités à se joindre à la marche

La deuxième partie de leur périple aura lieu de l'autre côté de l'Atlantique: en Angleterre et enfin dans le Nord-Pas de Calais, de Boulogne jusqu'à Vimy. Un périple de 400 km avec une arrivée sur place le 8 avril. Les organisateurs appellent tous les Nordistes à venir les accompagner au cours de leur périple sur quelques kilomètres jusqu'à Givenchy en Gohelle, au pied de la crête de Vimy.

Dans les traces du soldat, mineur de fond

Pourquoi avoir choisi le soldat Johan Arsenault? C'était probablement un acadien dont les ancêtres étaient venus de France pour conquérir le nouveau continent. Ensuite il était mineur de fond, d'où le "clin d'oeil" au Nord Pas de Calais. Enfin la Nouvelle Ecosse est tout à fait à l'Est du Canada, et il vaut mieux partir de l'Est plutôt que du centre de cet immense pays, voire de l'ouest, compte tenu du fait qu'il a s'agit d'une randonnée pédestre! Pour l'anecdote, John Arsenault avait probablement menti sur son âge pour pouvoir s'enrôler dans l'armée, on a appris récemment qu'il était mort à 40 ans, c'était beaucoup trop vieux pour s'engager.

www.odysseedelaculture.e-monsite.com