Centenaire Pierre Loti : la maison musée rochefortaise de l'écrivain devrait rouvrir en 2025

Cent ans après sa mort, la ville de Rochefort n'a pas oublié son grand homme (qui ne mesurait pourtant qu'un mètre 63 !), elle célèbre l'écrivain Pierre Loti les 9, 10 et 11 juin avec toute une série de manifestations . Mais la maison musée du plus fantasque des rochefortais restera fermée. Elle est en rénovation depuis sa fermeture en 2012 alors qu'elle menaçait de s'effondrer. Et les travaux complexes de ce chantier hors normes ont pris du retard, la maison ne rouvrira pas avant 202

Quand on entre dans la maison, actuellement, on ne voit qu'une forêt d'échafaudages. Il y a des étais aux fenêtres, les éléments les plus remarquables comme les grand escalier de la salle renaissance sont protégés par un coffrage bois, les murs sont à nus. Dans la salle gothique, les vitraux ont été démontés, tout comme les panneaux de bois qui recouvraient les murs. Les 4 000 objets qui décoraient la mosquée, la salle renaissance, ou le salon bleu (entre autres) ont été enlevés et transportés dans les réserves des musées de Rochefort pour y être restaurés.

Les fondations ont été recréées

"On en est à un peu plus de la moitié des travaux" indique David Bodin, directeur des affaires culturelles de la ville de Rochefort. Les fondations et les murs ont été consolidés : il a fallu "décaisser", creuser le sol dans certaines pièces pour pouvoir couler des fondations en béton. "On a créé des fondations de toutes pièces, parce que cette maison comme pas mal d'hôtels particuliers à Rochefort reposait sur le sol" explique David Bodin ,

"Chaque fois qu'on ouvre un cloison ou un plancher, on fait des découvertes, il faut s'adapter" explique Marion Del Sant, architecte du patrimoine pour le maitre d'oeuvre Sunmetron. Depuis le début du chantier, les architectes, et les entreprises sont allés de surprise en suprise, ils ont même retrouvé les restes de la "salle chinoise" qui avait disparu, et qui est en train d'être recréée.

La maison est restaurée dans l'état où elle était en 1923

En accord avec la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) et l'Etat, il a été décidé de restaurer la maison dans l'état où elle était en 1923, au moment de la mort de Pierre Loti. "C'est une période pour laquelle on a beaucoup de documentation : des écrits ou des photographies" explique David Bodin. "C'est un décor de théâtre cette maison" ajoute le directeur des affaires culturelles de Rochefort, un brin admiratif. A Rochefort, Pierre Loti recréait dans sa maison des ambiances qui le ramenaient sur le lieux de ses voyages.

C'est ainsi que l'écrivain voyageur a bâti une spectaculaire mosquée, dont le plafond ramené de Syrie en 1894, colonisé par des insectes xylophages (qui mangent le bois) a été traité, et rénové grâce au loto du patrimoine . On se souvient aussi du monumental escalier de la salle renaissance dans laquelle Loti a donné une fête "le diner louis XV" avec 25 invités le 12 avril 1888. "Loti a créé les espaces au fur et à mesure, un par un, parfois en s'affranchissant des règles d'architecture" raconte encore David Bodin. D'où la fragilité de l'édifice, et la complexité du chantier. A chaque nouvelle pièce, Pierre Loti organisait une fête avec des notables, pour montrer son intérieur.

La salle chinoise sera recréée

C'est la belle découverte des travaux : "grace à un dégât des eaux sur un mur mitoyen, l'architecte a découvert tout le marquage des anciennes poutraisons de la salle chinoise" raconte David Baudin, salle détruite après la mort de l'écrivain, à sa demande par son fils**. La structure de la salle chinoise a été reconstituée.** "On sait qu'il y avait un toit pagode créé par Loti précise-t-il sur un espace qui était à l'origine une cour intérieure".

Une partie du plafond de la salle chinoise, seul vestige restant de l'ensemble qui comprenait un toit pagode qui sera recréé. © Radio France - Hervé Deunf

La salle chinoise est en train d'être recréée, il reste quelques éléments de décor, on voit un plafond rouge. On pourra pénétrer dans cette nouvelle salle, lors de la future visite, quand la maison rouvrira. Tout comme dans la pagode japonaise, autre espace recréé à l'intérieur de la maison. La visite passera aussi par le jardin, qui sera aussi reconstitué, avec des plantes que Loti avait choisi.