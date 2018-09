La nouvelle saison du centre culturel de Sarlat s'annonce éclectique. Parmi la vingtaine de spectacles à l'affiche, Arthur H, Manu Payet et Michel Fugain. Coup d'envoi le 21 septembre prochain.

Sarlat-la-Canéda, France

C'est une programmation très variée que propose cette saison le centre culturel de Sarlat. Il y en aura pour tout le monde : chanson française, humour, jazz, théatre, cirque. En tout, entre septembre et mai , une vingtaine de spectacles sont proposés au public. La saison démarrera le samedi 21 septembre par un concert ambiance reggae avec trois groupes " Vanupié/Jahneration/Ackboo" .

Michel Fugain pour une " causerie musicale"

La première tête d'affiche ce sera Arthur H, le samedi 20 octobre avec un concert largement inspiré par son dernier album " Amour chien fou" , une ballade musicale un peu baroque à travers le monde. Un autre chanteur français très populaire, Michel Fugain, occupera la scène du centre culturel le 20 mars. L'ex-chanteur du Big Bazar se produira dans "une causerie musicale", une dialogue intime avec des anecdotes et des réflexions sur la vie, illustré par des chansons.

Manu Katché, musicien d'exception

La liste des artistes avec lesquels il a travaillé est impressionnante: Jean-Jacques Goldman, Alain Souchon, Peter Gabriel, Sting, Youssou N'Dour. Le batteur Manu Katché se produira à Sarlat le 15 février dans une formule quartet avec lequel il a enregistré son dernier album " The Scope".

Manu Payet pour se moquer de lui-même

L'humour sera également au menu de la prochaine saison avec Manu Payet le samedi 10 novembre. Avec son spectacle baptisé "Emmanuel", dont l'affiche fait largement référence au film culte des années 70 avec Sylvia Kristel, il se moque allègrement de lui même. Une mise à nue version 2.0 à l'aide d'une tablette numérique où il se moque allègremment de la place notamment qu'ont pris les réseaux sociaux dans notre vie.

François Morel -Jacques Chirac face à Jacques Weber-François Mitterrand

La programmation fera également la part belle au théâtre avec notamment en mai une adaptation du " Portrait de Dorian Gray" , la célèbre pièce d'Oscar Wilde. Parmi les pièces attendues, il y a également l'affrontement verbal entre François Morel et Jaques Weber. Dans " 1988, Le débat", ces deux amoureux de la langue française rejouent l'affrontement Mitterrand-Chirac lors de la campagne présidentielle. Jacques Weber interprète François Mitterrand et François Morel Jacques Chirac dans un échange savoureux et jubilatoire. Ce sera le mardi 29 janvier.

Le cirque est également à l'affiche de cette nouvelle saison avec entre autre "le festival cité clown" les 25 et 26 janvier ou encore le cirque australien "Humans" le vendredi 5 avril.

Les tarifs sont compris entre 20 et 35 euros selon les spectacles. Il existe des tarifs réduits (-60 ans, jeune -18 ans, étudiant, demandeur d'emploi, bénéficiaire du RSA, apprentis) ainsi que des tarifs famille et des cartes d'abonnement. Toutes la programmation et les informations pratiques sur le site du centre culturel de Sarlat.