Maison européenne du dessin de presse : des dessinateurs du monde entier au soutien de Saint-Just-le-Martel

Avant le 40e Salon International de la caricature, du dessin de presse et d'humour, découvrez quelques uns des nombreux dessins envoyés au ministère de la Culture pour défendre le projet de Saint-Just-le-Martel et Limoges, en lice pour accueillir la Maison européenne du dessin de presse.

Le 40e Salon International de la caricature, du dessin de presse et d'humour aura lieu du 25 septembre ou 03 octobre à Saint-Just-le-Martel près de Limoges. Une petite commune du Limousin devenue au fil des ans "la capitale mondiale" de la discipline mais qui pourrait voir le projet de Maison européenne du dessin de presse et de la caricature lui échapper. Une issue inconcevable pour de très nombreux dessinateurs qui ont décidé d'envoyer des dessins de soutien au projet porté par Saint-Just-le-Martel et Limoges. Ci-dessous, nous vous proposons une sélection non exhaustive.

Pour Pierre Ballouhey (Président de France-Cartoons, The Newyorker, the Gardian, Le Monde, Jeune Afrique, Fluide Glacial, 60 millions de consommateurs, Mag de Lyon, Zélium, prix Gérard Vandenbroucke 2019), ce n'est que de l'Amour entre les dessinateurs de presse et Saint-Just-le-Martel.

Pierre Ballouhey soutient le projet de Saint-Just-le-Martel - Pierre Ballouhey

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot pas épargnée par les dessinateurs

France Cartoons a publié plus de 60 de ces dessins dans le webmag de France-Cartoons. Des dessins venus de France, des USA, de Suisse, de Bulgarie, de Chine, d'Italie, de Grande Bretagne, de Corée, etc. Ils ont été reliés et envoyés à la ministre de la Culture Roselyne Bachelot. Parmi eux, le dessin ci-dessous de Ben Bendak.

Ben Bendak soutient le projet de Saint-Just-le-Martel - Ben Bendak

Ci-dessous, un dessin de Placide (L’Echo du centre, Liberté Hebdo, Historia, l’Elu d’aujourd’hui, LCI, Prix de l'Humour Vache 2020). Le dessinateur agenais en appelle à "Sainte Justine".

Placide soutient le projet de Saint-Just-le-Martel - Placide

Il semblerait que la ministre de la Culture Roselyne Bachelot "s’est tordue de rire" en voyant le dessin ci-dessous signé Giemsi (Siné mensuel, Zélium).

Jean-Marc Couchet alias Giemsi soutient le projet de Saint-Just-le-Martel - Giemsi

Dans un style bien à lui, le dessinateur Devo (La Dépêche du Midi, Le Midi Olympique, Le Temps de Vivre, etc.) apporte ci-dessous, reconnaissance et soutien à Saint-Just-le-Martel.

Devo soutient le projet de Saint-Just-le-Martel - Devo

Le soutien des dessinateurs vient du monde entier

Le soutien au projet commun Limoges / Saint-Just-le-Martel pour accueillir la Maison européenne du dessin de presse vient du monde entier. Ci-dessous du dessinateur coréen Choi Min.

Choi Min soutient le projet de Saint-Just-le-Martel - Choi Min

David Gouzil, bien connu des lecteurs du journal Sud Ouest, connait très bien l'importance de Saint-Just-le-Martel pour les dessinateurs de presse. Une véritable capitale...

David Gouzil soutient le projet de Saint-Just-le-Martel - Gouzil

Darryl Cagle est le président du syndicat des Cartoonists américains. Le plus grand syndicat de dessinateur de presse au monde. A le lire, le choix de Saint-Just-le-Martel pourrait venir de vraiment très haut !

Darryl Cagle soutient le projet de Saint-Just-le-Martel - Darryl Cagle

L'âne noir, qui collabore avec de nombreux journaux, est taquin lui aussi avec la ministre de la Culture Roselyne Bachelot...

Guy Michel (L'âne noir) soutient le projet de Saint-Just-le-Martel - Guy Michel

Le dessinateur Ysope (Le Ravi) montre à Roselyne Bachelot la direction à suivre pour le choix du lieu d'implantation de la future Maison européenne du dessin de presse.

Jeff alias Ysope soutient le projet de Saint-Just-le-Martel - Ysope

Pour le dessinateur Oligo, il n'y a aucun doute. La capitale du dessin d'humour et de la caricature, c'est Saint-Just-le-Martel où l'ancien maire et président de la région Limousin Gérard Vandenbroucke a noué des liens d'amitié avec de nombreux dessinateurs.

Oligo soutient le projet de Saint-Just-le-Martel - Oligo

Phil (Dernières Nouvelles d'Alsace) pourrait concourir au Prix de l'Humour Vache avec cette carricature de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot !

Phil Umbdenstock soutient le projet de Saint-Just-le-Martel - Phil

En Angleterre aussi, des dessinateurs soutiennent le projet de Saint-Just-le-Martel. Ci-dessous, un dessin de Jonesy, membre du syndicat britannique de dessinateurs de presse PCO, Professional Cartoonists Organisation.

Jonesy soutient le projet de Saint-Just-le-Martel - Jonesy

Pesso, auteur de nombreux albums de caricature, essaye d'aider Roselyne Bachelot à retrouver Saint-Just-le-Martel sur la carte de France.

Pesso soutient le projet de Saint-Just-le-Martel - Pesso

Ci-dessous, un dessin d'Ali Hamra. Un dessinateur de presse et réfugié syrien vivant à Limoges où il intervient auprès des jeunes pour parler de son parcours de vie et de l'intérêt de la carricature.

Ali Hamra soutient le projet de Saint-Just-le-Martel - Hamra

Jacques Lelièvre, qui a dessiné pour de nombreux journaux, semble proposer un deal à la ministre de la Culture.

Jac Lelievre soutient le projet de Saint-Just-le-Martel - Jac Lelievre

Tous ces dessinateurs connaissent très bien le Salon international de la carricature, du dessin de presse et d'humour de Saint-Just-le-Martel dont la 40e édition débute ce samedi.