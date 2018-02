Moulins, France

Volonté d'accueillir plus de public

Parmi ces 2000m² d'extension, 500 seront consacrés à l'accueil du public, le reste servira de réserve pour la gigantesque collection de costumes du CNCS. Le projet est mené par l'architecte Jesus Torres Garcia. Le centre moulinois revendique aujourd'hui 70 000 visiteurs annuels. L'extension pourra permettre une fréquentation encore plus considérable, même si la directrice Delphine Pinasa ne se fixe pas d'objectif chiffré en nombre de visiteurs. Mais l'étape à venir est importante : " Ca vient appuyer notre développement. Le but est d'avoir une ouverture encore plus large pour les publics, et de leur faire découvrir ce métier de scénographe qui est très important. "

La scénographie au cœur de l'extension

Plus connu pour sa collection de costumes de scène, le CNCS souhaite mettre en avant son expertise sur la scénographie. Un métier assez peu connu, mais que le centre va pouvoir valoriser grâce à la nouvelle extension. Delphine Pinasa explique la démarche du CNCS : " L'idée n'est pas pour nous d'avoir seulement des éléments de décor qu'on montre, mais de raconter le processus de la création scénographique. Montrer comment le metteur en scène échange avec un scénographe qui va lui être chargé de traduire ses intentions dans un décor spécifique, dans une ambiance particulière, dans lesquels vont justement jouer ses interprètes. " Pour avoir accès à ce nouvel espace, rendez-vous à la fin de l'année 2019 au CNCS de Moulins.