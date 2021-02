Centre Pompidou-Metz : des travaux au niveau des poteaux pour renforcer la toile fissurée par la neige

Que va devenir le toit du centre Pompidou Metz? La toile qui recouvre la charpente a été fissurée le 21 janvier dernier par les grosses chutes de neige de cette mi-janvier. Elle a depuis été réparée mais ce n'est pas la 1er mais la 3e fois que la toile du musée d'art contemporain est endommagée par la neige. Metz Métropole, le principal financeur du centre, a commandé une étude pour enrayer ce problème. Un expert avait émis l'idée de changer la toile tous les dix ans environ mais c'est un avis parmi d'autres, sans injection.

Renforcer la toile autour des quatre poteaux principaux

Dans l'immédiat, il n'est pas question de changer l'ensemble de la toile blanche imaginée par les architectes du centre. "Cela pourrait être un projet à plus long terme", précise Patrick Thil, conseiller délégué aux équipements culturels à Metz Métropole. Pour le moment, "les travaux vont se concentrer sur les 4 grands poteaux, une nouvelle expertise est en phase d'être terminée", précise le centre Pompidou Metz. Et cette expertise préconise de renforcer la membrane autour des poteaux, tous situés à l'avant du bâtiment. Car c'est là que réside la fragilité de la toile, conçue dans un matériau innovant de téflon et fibre de verre.

Déjà des fissures en 2010 et 2013

Comme en 2010 et 2013, c'est au niveaux de ces poteaux, sous le poids de la neige, que la toile s'est déchirée. Lors du 2e épisode, des travaux avaient été réalisés avec un système chauffant aux pieds des poteaux pour faire fondre la neige. Mais on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas suffisamment quand les chutes de neige sont importantes, comme cette année. D'où l'idée de renforcer la toile en ces endroits précis. Le coût n'est pas encore chiffré.

