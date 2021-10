Centre-Val-de-Loire : des cours d'analyse du cinéma gratuits et en ligne grâce à Ciclic

Cinéphile, vous avez envie d'en savoir davantage sur les techniques de réalisation, sur la composition des plans et les effets de montage ? L'agence régionale pour le livre, l'image et la culture numérique en Centre-Val-de-Loire, propose des cours gratuits en ligne en français et en anglais.

Le Bon, la brute et le truand, Le Mépris, Citizen Kane ou encore Le Dictateur... Et si vous appreniez à décrypter les plus grands films du cinéma ? Depuis plusieurs années, Ciclic, l'agence régionale pour le livre, l'image et la culture numérique en Centre-Val-de-Loire, propose des cours d'analyse du septième art. Des cours qui sont depuis peu disponibles en anglais.

Comment sont composés les plans ? Quels sont effets de montage et qu'est-ce qu'ils apportent ? Grâce à cette initiation à l'analyse filmique, disponible gratuitement en ligne, vous allez en savoir davantage sur les techniques utilisées par les réalisateurs et sur leurs effets à l'écran.

Une quinzaine d'heures de cours accessibles gratuitement

"On va apprendre à poser des mots sur des choses qu'on ressent intuitivement quand on découvre un film en salle, explique David Simon, responsable du pôle éducation à Ciclic. On décrypte le vocabulaire, ce qu'est une perspective, les différentes formes de montage, les sources sonores au cinéma".

_"Il y a une partie théorique, souvent sous forme de courts textes et de vidéos qui expliquent les notion_s, décrit-il. Ensuite, il y a des exercices qui prennent des formes très diverses pour les rendre ludiques. Et puis, il y a un certain nombre d'études de cas autour d'oeuvres du patrimoine cinématographique et de films contemporains. Ce sont des films américains, européens, français... Ça va de Citizen Kane d'Orson Welles à Terminator de James Cameron".

Entre la théorie et les exercices pratiques, il y en a pour une bonne douzaine d'heures de cours, mais on peut y passer davantage de temps si l'on souhaite approfondir les notions. Ces cours en ligne sont accessibles gratuitement sur la plateforme Upopi (Université populaire des images), gérée par Ciclic.

Des cours à destination des enseignants, des étudiants et du grand public

"À la base, c'est un cours qui est fait pour des étudiants en première année en licence de cinéma, indique David Simon. L'idée étant qu'ils aient les bases pour pouvoir ensuite approfondir". Il est réalisé à partir d'un cours conçu par Laurence Moinereau, directrice du master d’assistant-réalisateur à l'université de Poitiers.

"On a repris ce cours qui nous semblait passionnant pour l'adapter au plus grand nombre, poursuit-il. On a aussi diversifié les modes d'entrée. On peut faire ce cours de la séance 1 à la séance 11. On peut aussi ne faire qu'une séance de temps en temps".