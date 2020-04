Centre-Val de Loire : le tourisme local encouragé à la fin du confinement

La région Centre-Val de Loire est l'une des plus belles régions de France. L'une des plus riches aussi au niveau du patrimoine. Les châteaux de la Loire sont évidemment des incontournables. Mais il y a une multitude d'autres sites à découvrir. Et cet été, si le confinement est terminé, les professionnels du tourisme espèrent que les habitants de la Région privilégieront le tourisme local. C'est le but du mot-clé lancé sur les réseaux sociaux : #CetÉtéJeVisiteLaFrance. Plusieurs sites touristiques de notre région ont partagé ce mot-clé sur Internet pour avoir plus de visibilité.

"On a tendance à oublier qu'à côté de chez soi il y a des merveilles peu connues. Il y a évidemment les grands châteaux de la Loire. Mais il ne faut pas délaisser des sites moins connus et qui ont des richesses incroyables et permettent de voyager sans aller très loin", explique Anne-Sophie Bellamy Biard, du collectif Patrimoine 2.0.

Un geste citoyen pour aider des sites touristiques en grande difficulté

Le secteur touriste souffre énormément des mesures de confinement. Au Parc Floral d'Appremont-sur-Allier, dans le Cher, l'ouverture prévue le 28 mars n'a évidemment pas eu lieu. Plus aucune recette donc et des dépenses. Tous les salariés n'ont pas pu être placés en chômage partiel. Il faut encore des jardiniers pour entretenir le site resplendissant. Le mois d'avril, et notamment le week-end de Pâques, est un moment important. "On est tributaire de la durée du confinement mais aussi de la réaction et de l'attitude des gens à la fin du confinement", souligne Louise Hurstel, qui gère le Parc Floral. "On aimerait dire aux locaux, aux gens dans le département et même à ceux qui vivent à Paris de venir découvrir ce qui se passe en France pour leur propre plaisir. Il y a des sites remarquables", ajoute-t-elle.

C'est aussi un geste citoyen pour soutenir ces structures petites ou grandes qui souffrent directement des conséquences du coronavirus

Les visiteurs vont donc avoir un rôle majeur à jouer. "Visiter un monument historique devient un geste citoyen. Le tourisme en circuit-court existe aussi. Aller visiter le monument à 2 ou 15 kilomètre de chez soi, ça permet de participer à la conservation du patrimoine", insiste Anne-Sophie Bellamy Biard, du collectif Patrimoine 2.0.

Des recettes en moins qui mettent en péril la conservation et l'entretien de certains sites

Car le tourisme et les recettes liées à cette activité sont essentiels pour l'entretien et la conservation de monuments et du patrimoine. "Il y a forcément des sites qui risquent de se dégrader à cause de leurs difficultés économiques. En les soutenant, en se rendant dans ces lieux, on va vraiment participer à la conservation de ces sites. On va leur permettre de continuer à exister et de pouvoir les montrer à nos enfants", explique Anne-Sophie Bellamy Biard, du collectif Patrimoine 2.0.

"C'est un geste citoyen et c'est un plaisir aussi. Aller visiter des châteaux ou des parcs, c'est un moment agréable en famille. Tout le monde y trouve son compte. Si on n'a pas le soutien des Français cette année, ça va être encore plus compliqué", prévient Louise Hurstel, qui gère le Parc Floral.