Centre-Val-de-Loire : plus 11% de touristes grâce aux 500 ans de Renaissance

Centre-Val de Loire, France

Il n'y a jamais eu autant de touristes en région Centre Val de Loire et en Indre-et-Loire depuis le début de l'année. Plus 11% de fréquentation selon le comité régional du tourisme par rapport à 2018. Cela représente un million de touristes en plus !

C'est bien sûr en grande partie grâce à l'opération des 500 ans de la Renaissance et à Léonard de Vinci.

Les touristes ont été particulièrement nombreux au château d'Amboise et au Clos Lucé, plus 33% de visiteurs rien que pour la dernière demeure de Léonard de Vinci.

500.000 visiteurs rien que pour le Clos Lucé

Ils sont déjà à 400.000 entrées et selon son propriétaire François Saint-Bris, le cap historique des 500.000 devrait être franchi d'ici la fin de l'année.

Ce qui a boosté la fréquentation c'est l'exposition autour de la tapisserie de la Cène qui n'avait pas quitté le Vatican depuis cinq siècles. Elle a attiré a elle seule 70.000 visiteurs.

Mais le succès des 500 ans de la Renaissance s'est fait ressentir dans tous les sites de la région où 700 manifestations étaient programmés au total. 28% de touristes en plus à Loches, 15% au Prieuré de Saint-Côme.

Des visiteurs pour la plupart français mais qui sont aussi venus d'autres pays d'Europe comme l'Espagne ou l'Italie et beaucoup de clients américains.

À noter également que malgré les canicules de cet été, "la Loire a vélo" et les vélo routes ont aussi attiré beaucoup de monde. Plus 4% par rapport à l'année dernière.