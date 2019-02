Centre-Val de Loire : plus de 700 événements pour fêter les 500 ans de la Renaissance en 2019

Centre-Val de Loire, France

La région Centre-Val de Loire est considérée comme le berceau de la Renaissance en France et c'est en cela qu'elle est au centre des festivités organisées pour célébrer le 500e anniversaire de ce mouvement intellectuel et artistique. 2019 marque à la fois l'anniversaire de la mort de Léonard de Vinci à Amboise en 1519 mais aussi le début de la construction du Château de Chambord et la naissance à Florence, de Catherine de Médicis, future Reine de France. Le Val de Loire, ses villes et ses châteaux constituaient le lieu de résidence principale des rois de France.

La Renaissance est arrivée en France grâce à Charles VIII et François Ier qui ont fait venir des artisans, des artistes et des architectes italiens. Le Val de Loire est ainsi devenu un lieu phare de la création et de l'art de vivre, comme en témoignent la construction ou la transformation des châteaux de Blois, Amboise, Chenonceau, Chambord, Chaumont-sur-Loire et Villandry.

Plus de 700 événements vont rythmer l'année 2019 aux quatre coins de la région Centre-Val de Loire, avec quelques temps forts. On vous fait un petit panorama des dix rendez-vous à ne pas rater dans cette programmation.

1 - Des bals de la Renaissance

Pour ouvrir les festivités, des bals sont programmés. Le premier grand bal de la Renaissance aura lieu le 2 février à l'hôtel de ville de Tours. Le 18 mai, une soirée déjantée et costumée aura lieu au château du Rivau à Léméré ou encore au château d'Amboise le 25 juillet.

2 - Une exposition consacrée à Léonard de Vinci à Amboise

Le 2 mai 2019, la région commémorera le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. Il a terminé sa vie dans le Val de Loire, à Amboise. Pour lui rendre hommage, une exposition intitulée "Mort de Léonard de Vinci : la construction d'un nouveau mythe", lui est consacrée au château d'Amboise du 2 mai au 2 septembre. Elle sera articulée autour d'un tableau monumental de François-Guillaume Ménageot avec des collections de la Bibliothèque nationale de France.

La mort de Léonard de Vinci - © Léonard de Serres

3 - La tapisserie de la Cène exposée pour la 1ère fois en dehors du Vatican

Du 6 juin au 2 septembre, autre grand moment de cette commémoration, l'exposition de la tapisserie de la Cène au château du Clos Lucé. Pour la première fois depuis le XVIe siècle, le chef-d'oeuvre de Léonard de Vinci va quitter le Vatican. Ce sera une occasion unique d'admirer cette oeuvre monumentale de 4,90m de haut et 9,15m de long, brodée de fil d'or.

4 - "Les enchantements d'Azay" et déambulation nocturne

"Les enchantements d'Azay" au château d'Azay le Rideau sont un parcours réalisé par deux artistes plasticiens (monde miniature, automates, banquet envahi par des créatures animées). En juillet et août, le château proposera aussi des déambulations nocturnes dans son parc paysager.

5 - Son et lumière au château royal de Blois

Du 6 avril au 29 septembre, vous pourrez admirer un spectaculaire son & lumière sur la façade du château royal de Blois. Un spectacle de 45 minutes qui permet de vivre 1000 ans d'Histoire.

Le château royal de Blois situé dans le Loir et Cher fait partie des châteaux de la Loire. Il fut la résidence favorite des rois de France a la Renaissance. © Maxppp - Didier Saulnier

6 - Son et lumière sur la cathédrale d'Orléans

Du 20 avril au 14 septembre, la façade de la cathédrale d'Orléans s'animera à l'occasion d'un nouveau spectacle son & lumière sur la Renaissance. ll a été réalisé par des élèves de l'école de l'image des Gobelins à Paris.

7 - 500 cavaliers pour les 500 ans de Chambord

Les 29 et 30 juin, le château de Chambord proposera un spectacle unique avec 500 cavaliers. Parmi eux, l'on trouvera des cavaliers du Cadre noir de Saumur et de la Garde républicaine.

8 - Les journées royales du château d'Amboise

Les 20 et 21 juillet, le château d'Amboise organise des journées royales pour rendre au site son ambiance de la Renaissance : chevalerie, cérémonies d'adoubement, initiation à la danse de cour, démonstrations de combat d'escrime, etc.

9 - Festival "la musique au temps des rois" au château royal d'Amboise

Le château d'Amboise vous propose de découvrir la musique italienne pendant trois week-ends du mois d'août (les 3-4, 10-11, 17-18 août). Il y aura aussi des ateliers de découverte des instruments de musique.

10 - Grande parade de la Renaissance

Du 18 au 22 septembre aura lieu le Festival de Loire à Orléans comme tous les deux ans. Le plus grand rassemblement de la marine fluviale d'Europe se terminera cette année par une grande parade sur la Loire retraçant l'histoire des mariniers au XVIe siècle.

Le festival de Loire est le plus grand rassemblement de marine fluviale d'Europe © Radio France - Pascal Gourvat

