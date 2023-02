Cérémonie des César : le Nancéien Aliocha Reinert va-t-il devenir meilleur espoir masculin ?

Un Nancéien fait partie des prétendants à un César ce vendredi 24 février pour la 48è cérémonie qui récompense le cinéma français. Aliocha Reinert est en lice pour le César du meilleur espoir masculin pour son rôle dans le film "Petite Nature" du réalisateur de Forbach Samuel Theis, sorti en mars 2022 : l'histoire de Johnny, qui vit dans une cité HLM et veut s'extraire de son milieu. Il trouve un soutien en la personne de son instituteur, interprété par un autre Lorrain, Antoine Reinartz.

ⓘ Publicité

Aliocha Reinert confie qu'il regarde la cérémonie des César depuis qu'il est tout petit. "Je ne sais pas si je me projette vraiment", explique-t-il. "Je me dit que ça va être très chouette, des révélations, des prix, des gens très heureux ! Je serai avec mon réalisateur et je suis très content d'être avec lui jusqu'au bout."

Au moment du tournage, Aliocha Reinert avait 11 ans. Il en a aujourd'hui 15 et est élève en seconde au lycée Poincaré de Nancy. C'est d'ailleurs en classe qu'il prend connaissance de sa nomination le 25 janvier : "J'ai appris la nouvelle, j'avais encore une heure de cours. J'étais tout excité et je n'ai rien écouté !"

Cinéma d'auteur

Depuis, sa scolarité est-elle bouleversée ? "Ça ne chamboule pas grand chose, J'essaie de rester discret là-dessus, je préfère parler de choses habituelles entre potes à l'école", répond-il. Son avenir ? "Je ne sais pas. J'ai déjà la danse qui m'a permis justement de rencontrer le cinéma. Je suis presque sûr à 99% que j'aimerais faire quelque chose d'artistique. Si c'est du cinéma, j'aimerais choisir un cinéma plutôt d'auteur que commercial."

Quant au César : "Même si je n'ai pas de César, ça va m'ouvrir des portes", lance-t-il sagement.