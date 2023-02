Cérémonie des César : le sacre de la "Nuit du 12" et des femmes

La 48ème cérémonie des César a fait la part belle aux femmes. Il a couronné hier soir le film "La nuit du 12" de Dominik Moll qui raconte l'enquête impossible sur un féminicide, envoyant un message féministe dans une soirée où les réalisatrices n'étaient présentes que dans les discours. Le long-métrage a remporté six prix, dont un rare doublé : César du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Dominik Moll. Bastien Bouillon et Bouli Lanners ont reçu le prix du meilleur espoir masculin et du meilleur acteur dans un second rôle, pour leur interprétation d'un duo d'enquêteurs de la PJ qui tentent d'élucider l'assassinat d'une jeune fille, sans témoins.

Inspiré d'un fait divers, "La Nuit du 12" livre une galerie de suspects qui ne se rendent même pas compte de la misogynie de leurs propos, et s'attaque aussi au machisme dans la police.

Virginie Efira, César de la meilleure actrice

L'actrice belge Virginie Efira est enfin récompensée après plusieurs nominations, pour son rôle dans "Revoir Paris" d'Alice Winocour. Dans le film, elle joue Mia, une Parisienne qui ne parvient pas à surmonter le traumatisme d'un attentat, dans une brasserie parisienne. Ce film fut l'un des premiers à évoquer de façon quasi-directe les attentats de 2015 à Paris, et lui offre un rôle sur le fil, tout en retenue.

Virginie Efira rayonnante avec son César de la meilleure actrice dans les bras © Maxppp - Mohammed Badra

Benoit Magimel, meilleur acteur pour la deuxième année consécutive

Benoît Magimel, 48 ans, a reçu le César du meilleur acteur pour son interprétation dans le film "Pacifiction - tourment sur les îles" d'Albert Serra. Un an après avoir déjà soulevé la statuette pour "De son vivant". C'est le premier à gagner cette récompense deux ans de suite. Dans "Pacifiction", il livre une performance d'acteur en roue libre, incarnant un haut-commissaire de la République à Tahiti, qui navigue avec morgue et élégance de la haute société aux milieux interlopes, des indépendantistes aux militaires.

Benoit Magimel sacré meilleur acteur pour la deuxième fois consécutive. © Maxppp - Mohammed Badra

Brad Pitt pas césarisé mais ovationné

Le comédien américain est venu remettre le César d’honneur à David Fincher à qui l'on doit notamment "Seven" et "Fight Club". L'arrivée surprise de Brad Pitt a suscité une standing ovation à l’Olympia vers 22h30 à l’heure où les prix les plus prestigieux de la soirée des César n’étaient pas encore remis. L’Olympia s’est levé d’un seul homme pour saluer le comédien qui triomphe actuellement dans « Babylon » de Damien Chazelle.

Brad Pitt qui a fait lever tout le public de l'Olympia. © Maxppp - Teresa Suarez

Les principaux César

- Meilleur film: "La Nuit du 12" par Dominik Moll

- Meilleure réalisation: Dominik Moll pour "La Nuit du 12"

- Meilleure actrice: Virginie Efira dans "Revoir Paris"

- Meilleur acteur: Benoît Magimel dans "Pacifiction - Tourment sur les îles"

- Meilleure actrice dans un second Rôle: Noémie Merlant dans "L'Innocent"

- Meilleur acteur dans un second rôle: Bouli Lanners dans "La Nuit du 12"

- Meilleur espoir féminin: Nadia Tereszkiewicz dans "Les Amandiers"

- Meilleur espoir masculin: Bastien Bouillon dans "La Nuit du 12"

- Meilleur premier film: "Saint Omer" d'Alice Diop

_- Meilleur scénario origina_l: Louis Garrel, Tanguy Viel, Naïla Guiguet pour "L'Innocent"

- Meilleur film étranger: "As Bestas" de l'Espagnol Rodrigo Sorogoyen

- Meilleure adaptation: Gilles Marchand et Dominik Moll pour "La Nuit du 12"

- Meilleur film d'animation: "Ma famille afghane" de Michaela Pavlatova