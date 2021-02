César : quels films peuvent prétendre aux nominations, annoncées mercredi ?

Alors que les salles de cinéma n'ont été ouvertes que pendant quelques mois en 2020 en raison de coronavirus (de janvier à début mars, puis entre les deux confinements, de fin à juin à octobre), l'Académie des César a décidé de maintenir sa 46e cérémonie qui se tiendra le 12 mars. Et c'est ce mercredi que nous connaîtrons les films et les acteurs nommés.

Au total, 133 films français ont été recensés par l'Académie, profondément remaniée après une crise historique l'an dernier. Des longs métrages qui auront une nouvelle chance d'être dans la lumière après une année très compliquée. Qui pour succéder aux Misérables de Ladj Ly, César du meilleur film l'an dernier ? France Bleu vous dresse la liste des candidats sérieux aux nominations.

Les films les plus attendus

Parmi les valeurs sûres que l'on devrait retrouver dans la liste des films nommés, deux comédies absurdes : Adieu les Cons de et avec Albert Dupontel et Effacer l'historique du duo Benoît Délépine/Gustave Kervern.

Habitué des nominations mais toujours reparti bredouille, François Ozon, et son film Eté 85, devrait faire parti des heureux nommés. Le film La Daronne, avec l'actrice deux fois couronnée Isabelle Huppert, mi-flic mi-dealeuse est également attendu.

Les chose qu'on dit, les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret, lauréat du prix du meilleur film aux Lumières de la presse internationale, devrait selon toute logique faire partie des nommés. Le palmarès des Lumières, dévoilé le 19 janvier dernier, donne souvent le ton pour les César.

Enfin, deux films à la carrière brisée en raison des confinements : le biopic De Gaulle avec Lambert Wilson et ADN de et avec Maïwenn.

Les films qui peuvent créer la surprise

C'est ce qui fait, parfois, la magie des César, certains films arrivent à se hisser au plus haut du palmarès sans que personne ne les ait vus venir. Ce pourrait être avec Tout simplement noir, la comédie de l'acteur/réalisateur Jean-Pascal Zadi qui a été le succès public de l'été avec plus de 700.000 entrées. Sa nomination aux César serait des plus logiques pour ce film à sketchs politique et plein de dérision.

Beau succès également pour la comédie Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal, jusqu'ici peu connue du grand public. Porté par Laure Calamy et l'âne Patrick, le film a toutes les chances de se tailler une place dans les nominations.

Côté documentaire, Un pays qui se tient sage de David Dufresne, procès en règle des violences policières en France, devrait retenir l'attention, tout comme Adolescentes de Sébastien Lifshitz, qui pourrait poursuivre sa carrière, après avoir remporté fin janvier le prix Louis-Delluc.

Dans un tout autre genre, l'acteur Nicolas Maury a su émouvoir en passant à la réalisation avec Garçon chiffon tandis que la cinéaste Maïmouna Doucouré a frappé fort avec Mignonnes et ses bluffantes actrices adolescentes, dénonçant à la fois l'hypersexualisation des enfants et le poids des traditions.

Et sa présélection aux Oscars pourrait donner envie aux Académiciens de se repencher sur Deux, premier long-métrage de l'Italien Filippo Meneghetti, un drame resté confidentiel sur une thématique peu explorée : la vieillesse et l'amour entre femmes âgées.

Nouvelle ère pour l'Académie des César

Un an après avoir connu une crise sans précédent, cette nouvelle édition des César ouvre une nouvelle ère pour l'Académie qui doit donner des gages de son renouvellement. Fondée il y a 45 ans, sa direction a explosé en vol à l'approche de la remise des prix 2020, minée par l'entre soi et l'opacité. Avant le coup de grâce lors de la cérémonie - le César du meilleur réalisateur décerné à Roman Polanski, accusé de viol, pour J'accuse - provoquant la fureur et le départ de l'actrice Adèle Haenel.

La nouvelle direction, sous l'égide de Véronique Cayla, a tout revu : Polanski ne fait plus partie des membres, les Césars se veulent démocratiques et paritaires. La cérémonie, prévue le 12 mars, aura valeur de test, sous la présidence de Roschdy Zem, avec Marina Foïs en maîtresse de cérémonie, Laurent Lafitte et Blanche Gardin à l'écriture des sketchs.