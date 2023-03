Cérémonie des étoiles du guide Michelin 2023 : Mallory Gabsi, le jeune chef francilien récompensé !

Du haut de ses 26 ans, Mallory Gabsi a reçu le prix du jeune chef du guide Michelin 2023 ce lundi 6 mars. Son restaurant parisien du même nom a également remporté son premier macaron. Connu du grand public pour avoir été demi-finaliste de la saison 11 de Top Chef, le jeune Belge a choisit d'ouvrir son restaurant dans le 17ème arrondissement de Paris en 2022. Il y partage une vision décontractée de la gastronomie, et régale ses client en restant fidèle à la simplicité qui le caractérise.

L'Ile-de-France rayonne

Le restaurant Mallory Gabsi reçoit ainsi sa première étoile, aux côtés de six autres restaurants franciliens :

Omar Dhiab dans le 1er arrondissement de Paris, chef Omar Dhiab

Maison Ruggieri dans le 8ème arrondissement de Paris, chef Martino Ruggieri

Astrance dans le 16ème arrondissement de Paris, chef Pascal Barbot

Ortensia dans le 16ème arrondissement de Paris, chef Terumitsu Saito

Anona dans le 17ème arrondissement de Paris, chef Thibaut Spiwack

Villa9Trois à Montreuil, chef Camille Saint-M'Leux

Deux établissements parisiens rejoignent également la promotion "passion dessert". Cette sélection spéciale regroupe 52 établissements qui portent le dessert et les arts sucrés au plus haut niveau gastronomique, portés par leurs chefs pâtissiers. Pour l'année 2023, les chefs parisiens Pierre-Jean Quinonero du restaurant Le Baudelaire et Germain Decreton du restaurant Le Jules Verne ont été primés.